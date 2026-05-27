Pale cijene plina u Europi!

Megavatsat plina s rokom isporuke u lipnju stajao je oko podneva na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 44,86 eura i bio je jeftiniji za otprilike pet posto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Poslijepodne cijena mu se stabilizirala i iznosila je 46,34 eura. Pozornost tržišta privuklo je u srijedu izvješće iranske državne televizije o preliminarnom, neslužbenom okviru memoranduma o razumijevanju SAD-a i Irana o okončanju sukoba.

Prema nacrtu neslužbenog i preliminarnog okvira za memorandum, koji je iranska televizija dobila na uvid, Iran bi u roku od mjesec dana osigurao uvjete za normalizaciju tranzita komercijalnih brodova kroz Hormuz. SAD bi pak odmaknuo postrojbe podalje od Irana i ukinuo bi blokadu iranskih luka.

Okvir još nije dovršen, naglasila je iranska televizija, i Teheran neće poduzimati nikakve korake dok ne dobije konkrentnu potvrdu da je verificiran.

Nakon američko‑izraelskog napada na Iran krajem veljače cijena plina bila se nakratko popela na čak 74 eura po megavatsatu, odražavajući zabrinutost za opskrbu zbog napada na plinsku infrastrukturu u regiji uz Perzijski zaljev.

Iran je na napad na plinsko polje Južni Pars bio odgovorio ispaljivanjem projektila na postrojenje na ukapljivanje plina u Kataru i tvrtka QatarEnergy objavila je 'višu silu', signalizirajući kupcima da neće moći ispuniti ugovore obaveze o isporuci LNG-a.

Hormuškim tjesnacem inače prolazi otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.