SVE VIŠE ZEMALJA IH PRIZNAJE PLUS+

Palestinci priznanjem samo žele kraj rata, ali trebaju vlast: Žele zatvorenika za svog vođu...

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 3 min
Palestinci priznanjem samo žele kraj rata, ali trebaju vlast: Žele zatvorenika za svog vođu...

Sve više zemalja priznaje Palestinu kao državu. No to ne znači ništa jer su bez uspostavljene vlasti. Za vođu žele Baghoutija, koji je u zatvoru 25 godina...

Prije tri dana Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Portugal formalno su priznali Državu Palestinu. Jučer se od jutra čekalo da to učini još šest drugih zemalja, na konferenciji u New Yorku, s ciljem da se revitalizira snaga rješenja s dvjema državama, koje je sad zakopano pod ruševinama Gaze.

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!
JESEN DONIJELA POGORŠANJE

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno...

