Palestinski predstavnik na prosvjedu u Zagrebu: 'Hrvatska nije jasno protiv genocida'

Hrvatska nije jasno protiv genocida u Palestini, rekao je palestinski predstavnik Salah Abdel Šafi na propalestinskom prosvjedu u Zagrebu u subotu, dodajući da se nada da će Hrvatska biti na pravoj strani povijesti s ljudima "pod okupacijom", a da će izraelski čelnici biti osuđeni zbog "ratnih zločina".

- Hrvatska ima stav koji nije jasno protiv genocida u Palestini. Hrvatska je jedna od malobrojnih zemalja koje dosad nisu priznale Državu Palestinu. Nadamo se i uvjereni smo da Hrvatska treba stajati na pravoj strani povijesti s ljudima pod okupacijom, s oslobođenjem Palestine i postizanjem rješenja dviju država - rekao je Šafi u izjavi za medije uoči početka programa.

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Predstavnik Palestine u Austriji te u Hrvatskoj i Sloveniji sa sjedištem u Beču u svom je govoru zahvalio nekoliko stotina sudionika prosvjeda "Ko je zasp'o, neka se probudi" što dižu svoj glas protiv ugnjetavanja i okupacije dok su drugi "suučesnici i šute".

Rekao je da je Palestincima laknulo otkako traje primirje između Hamasa i Izraela jer je "zasad genocid prestao" i jer neće biti okupacije i aneksije Pojasa Gaze, raseljavanja i etničkog čišćenja.

"No, nemojte se zavaravati. Ovo nije mir. Mi ne vjerujemo ovoj izraelskoj vladi (premijera Benjamina Netanyahua). Ovoj fašističkoj izraelskoj vladi", dodao je, poručivši da je za mir potrebno više od primirja.

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Prosvjednici, koji su skandirali "Free Palestine" i mahali palestinskim zastavama, nosili su i transparente s natpisima poput: "Solidarno uz Palestinu", "Vukovar, Srebrenica, Gaza" i "Bibi, Haag te čeka", što se odnosilo na izraelskog premijera.

'Ratni zločinci'

Šafi je kazao da neće biti mira dok u Haagu ne bude suđeno Netanyahu, bivšem izraelskom ministru obrane Yoavu Gallantu, sadašnjem ministru Israelu Katzu i ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru, koje je nazvao "ratnim zločincima".

Istražno povjerenstvo Ujedinjenih naroda, koje ne govori u ime organizacije, zaključilo je sredinom rujna da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući Netanyahua, potiču ta nedjela.

Izrael se bori protiv tužbe za genocid na Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu dok je Međunarodni kazneni sud (ICC) za Netanyahua izdao uhidbeni nalog zbog zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Rat u Pojasu Gaze prouzročen je napadom palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela 7. listopada 2023., pri čemu je prema izraelskim podacima poginulo oko 1200 osoba, a oteta je 251.

Vlasti Gaze kažu da je više od 67.000 ljudi ubijeno i da je veći dio enklave sravnjen sa zemljom otkako je Izrael započeo svoj vojni odgovor na Hamasov napad..

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasa na Izrael, neizravni razgovori u Egiptu donijeli su dogovor o početnoj fazi okvira američkog predsjednika Donalda Trumpa od 20 točaka.

Međunarodna osuda

"U svega nekoliko dana koliko je prošlo od najave tog dogovora, izraelske snage su ubile barem šestero Palestinaca, među kojima i novinara Saleha Aljafarawija", ističe se u priopćenju Inicijative za slobodnu Palestinu, koja je organizirala subotnji prosvjed na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Kapetanica i pravnica Morana Miljanović, članica posade broda "Shireen" koji je plovio u sklopu flotile Global Sumud koja je prevozila pomoć Gazi, na prosvjedu je pohvalila primjer Slovenije koja je uvela "embargo Izraelu na oružje, ograničila uvoz iz ilegalnih izraelskih naselja na Zapadnoj obali".

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

"Hrvatska, zemlja s jakom antifašističkom i antikolonijalnom tradicijom ima veliku moć da pruži sličan primjer malim državama na periferiji globalnog kapitalizma. Hoće li, ovisi o nama, takozvanim običnim ljudima. ... Sloboda Palestini jer je svaki život jednako vrijedan i jer mir nije moguć bez slobode među jednakima", kazala je Miljanović.

Izrael se u početkom listopada suočio s međunarodnom osudom nakon što je njegova vojska presrela gotovo svih 40-ak brodova u flotili koja je prevozila pomoć Gazi i privela više od 450 stranih aktivista.

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Flotila Global Sumud sastojala se od više od 40 civilnih brodova na kojima se nalazilo oko 500 ljudi, među kojima su parlamentarci, odvjetnici i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.

'Borba daleko od završetka'

Otkad je Izrael počeo blokirati flotilu, prosvjedi su izbili diljem Europe i drugih dijelova svijeta, no u Italiji su u nekoliko gradova bili svakodnevna pojava. Sindikati su pozvali na opći štrajk u znak podrške flotili, a prosvjedi diljem zemlje privukli su više od dva milijuna ljudi, prema riječima organizatora. Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je na prosvjedima sudjelovalo oko 400.000 ljudi.

Miriam Di Paola, aktivistica talijanskog sindikata FLC CGIL, u Zagrebu je rekla da je sretna zbog primirja, no da je "borba daleko od završetka".

"Ovaj genocid je razotkrio dvostruke standarde Zapada i naučio nas koliko su krhke naše demokracije", kazala je, osuđujući vlade zapadnih zemalja za koje je rekla da umjesto javnih ulaganja u bolje škole i zdravstvenu skrb govore o jačanju obrane i "žele još ratova".

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Andrea Moscatello, psihologinja zaposlena u organizaciji Liječnici svijeta, kazala je da "naša empatija" nije sažaljenje, već politička obaveza jer genocid nad Palestincima "nije završio".

"I neće završiti dok svijet ne prizna da se i dalje odvija. Neće završiti dok svijet ne preuzme odgovornost, a Palestinci ne dobiju slobodu, dostojanstvo i mogućnost života. Ne preživljavanja, već života", poručila je.

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!" | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Borbe u Gazi su uglavnom prestale, prema Trumpovom planu koji su potpisali i posrednici Egipat, Katar i Turska.

Međutim, civilna zaštita Gaze u petak je priopćila da je 11 ljudi ubijeno kada su izraelske trupe otvorile vatru na vozilo jugoistočno od grada Gaze, od čega sedmero djece i tri žene.