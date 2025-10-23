Pali dileri u Podstrani i Omišu, zaplijenili više od 2,8 kg droga

Splitski policajci u tri odvojene akcije uhitili su trojicu muškaraca i zaplijenili više od 2,8 kilograma droge – 257 grama amfetamina i gotovo dva i pol kilograma marihuane. Dvojica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, a svi trojica kazneno su prijavljena zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Pokretanje videa... 00:36 Zapljena droge u PU Splitsko-dalmatinska | Video: PU splitsko dalmatinska

Kako je izvijestila policija, službenici Službe kriminaliteta droga jučer su u Podstrani, po nalogu suda, pretražili dom 26-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnjalo da posjeduje drogu radi daljnje prodaje. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 203,3 grama amfetamina („speed“) i digitalna vaga s tragovima droge. Muškarac je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Foto: PU splitsko dalmatinska

U drugom slučaju, policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kod kojeg je pronađeno 54 grama amfetamina. Protiv njega je također podnesena kaznena prijava zbog istog kaznenog djela.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Najveća zapljena zabilježena je na širem omiškom području, gdje su policajci po nalogu suda pretražili kuću koju koristi 56-godišnji muškarac. U unutrašnjosti objekta pronađeno je 2 kilograma i 549 grama marihuane, dok je u blizini kuće otkriveno pet stabljika iste biljke visine od 144 do 165 centimetara. Droga je bila raspoređena u devet plastičnih i drvenih sanduka. Muškarac je uhićen, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Od početka 2025. godine do danas, policijski službenici splitsko-dalmatinske policije uhitili su i kazneno prijavili 248 osoba zbog preprodaje droga, navode iz Policijske uprave.