Od početka 2025. godine do danas, policijski službenici splitsko-dalmatinske policije uhitili su i kazneno prijavili 248 osoba zbog preprodaje droga, navode iz Policijske uprave.
Pali dileri u Podstrani i Omišu, zaplijenili više od 2,8 kg droga
Splitski policajci u tri odvojene akcije uhitili su trojicu muškaraca i zaplijenili više od 2,8 kilograma droge – 257 grama amfetamina i gotovo dva i pol kilograma marihuane. Dvojica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, a svi trojica kazneno su prijavljena zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
Pokretanje videa...
Kako je izvijestila policija, službenici Službe kriminaliteta droga jučer su u Podstrani, po nalogu suda, pretražili dom 26-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnjalo da posjeduje drogu radi daljnje prodaje. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 203,3 grama amfetamina („speed“) i digitalna vaga s tragovima droge. Muškarac je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
U drugom slučaju, policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kod kojeg je pronađeno 54 grama amfetamina. Protiv njega je također podnesena kaznena prijava zbog istog kaznenog djela.
Najveća zapljena zabilježena je na širem omiškom području, gdje su policajci po nalogu suda pretražili kuću koju koristi 56-godišnji muškarac. U unutrašnjosti objekta pronađeno je 2 kilograma i 549 grama marihuane, dok je u blizini kuće otkriveno pet stabljika iste biljke visine od 144 do 165 centimetara. Droga je bila raspoređena u devet plastičnih i drvenih sanduka. Muškarac je uhićen, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Od početka 2025. godine do danas, policijski službenici splitsko-dalmatinske policije uhitili su i kazneno prijavili 248 osoba zbog preprodaje droga, navode iz Policijske uprave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+