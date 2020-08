Brojni Hrvati sudjelovali su kao mule: 'Progutao je 4 kapsule s drogom, a da su pukle, umro bi'

Donosimo vam feljton u tri nastavka iz nove hit knjige u kojem otkrivamo kako i tko kokain krijumčari u zemlju, kako su 'mule' preživjele pakao južnoameričkih zatvora te kako su zbog kokaina padale glave...

<p>Svi pokazatelji govore kako se u Hrvatskoj posljednjih godina kokain troši više nego ikada prije. Kako bi zgrabili svoj dio kolača ljudi se odlučuju na različite načine transporta kokaina iz zemalja Južne i Srednje Amerike u Hrvatsku. I pri tome im ne dostaje mašte. Brojni Hrvati sudjelovali su kao „mule“ , „kuriri“ ili organizatori srednjeg ranga u međunarodnim krijumčarskim lancima droge. Često surađuju sa Srbima, Crnogorcima i Albancima.</p><p>Organizacije koje se bave krijumčarenjem kokaina danas najviše traže mornare. Argentina, Čile, Peru – svi imaju luke. Brazil ih ima nekoliko, najpoznatija je Santos, pa Rio de Janeiro, u koji dolazi hrpa kruzera. E sad, ti kruzeri se jednom moraju vratiti u Europu i vjeruj mi velika je vjerojatnost da na tom kruzeru ima velika količina nečega. Zavisi od mornara – jesi li ga uspješno vrbovao ili mu dao dobru cijenu. Recimo, dok sam ja dole ležao ( 2007. – 2014) za kilogram kokaina plaćalo se pet tisuća dolara. Znači uneseš 10 kilograma na brod, tvojih je 50.000 dolara.</p><p>S tim da, pošto ni mornari nisu budale, neki se dogovore da budu plaćeni dijelom u kešu, a dijelom u robi. U Brazilu se, naime, kilogram prečistog kokaina može nabaviti za 2500 do 2800 dolara, u Peruu za 2200, u Boliviji 2200 -2500 dolara i to perfektne robe, a u Europi se prodaje po 32.000 do 35.000 eura, s tim da ta kila 'radi' najmanje kilu i pol. Kad sam ja prvi put prošao s robom imao sam pravo da od svake kile uzmem 100 grama i više sam zaradio od tog čistog kokaina nego što sam dobio love za krijumčarenje- rekao nam je Hrvat koji je zbog krijumčarenja kokaina robijao u brazilskom zatvoru. </p><p>Osim brodovima, kokain stiže i avionima, najčešće u „mulama“, pa čak i poštom. </p><p>Na originalnu ideju kako se obogatiti na kokainu došao je poduzetnički dvojac iz Sesveta. Jorg Gunther N. početkom 2008. godine odletio je u Caracas, glavni grad Venezuele, kako bi nabavio drogu. Pri kupnji droge opljačkan je i teško ozlijeđen, pa se nakon više mjeseci liječenja vratio u Hrvatsku. No dvojac nije odustao od svojih snova. Tada je na put krenuo njegov prijatelj Boro Z. No, poučen Jorgovim lošim iskustvom u Venezueli on se odlučio drogu kupiti u Peruu.</p><p>U tom je uspio no prilikom kontrole u zračnoj luci u Limi, kada se trebao ukrcati u avion za Europu, policija je kod njega pronašla drogu te je završio u zatvoru. No poduzetnik nemirna duha u njemu je pronašao odličnu vezu za kupnju kokaina te je odlučio nastaviti s poslom. Mobitelom prokrijumčarenim u zatvor nazvao je prijatelja u Sesvetama i dogovorio se s njim da će mu iz zatvora kokain slati poštom, a da će mu Jorg novac slati Western Unionom. Došavši na poštu po paket s 30 grama kokaina Jorg se 21. srpnja 2008. godine iznenadio kada su mu policajci stavili lisice na ruke. Nije vodio računa o tom da hrvatska policija pozorno drži na oku sve pakete iz zemalja Južna Amerike, a paket poslan iz državne kaznionice u Limi vjerojatno je bio jedini koji je toga mjeseca stigao u poštu u Sesvetama. </p><p>Emil N. 2010. godine odlučio se za drugu taktiku. Iz Južne Amerike je od nepoznatog dilera kupio kokain. </p><p>- Putem interneta dobio sam, jedno dva mjeseca prije realizacije, ponudu da preuzmem paket iz Argentine i da u njemu primim drogu. Paket sam nakon primitka trebao proslijediti trećoj osobi i za to sam trebao primiti novčanu nagradu od 1500 eura. Budući da živim s roditeljima i nemam vlastitih prihoda to mi se učinilo dobrom ponudom. Neposredno prije toga iznajmio sam stan i tih 1500 eura bila bi mi najamnina za šest mjeseci. Međutim, kako se vrijeme primitka paketa približavalo počela me hvatati panika pa sam zamolio svog prijatelja da on preuzme paket za što sam mu obećao novčanu nagradu. Rekao sam mu da sam iznajmio stan i da u njemu nisam prijavljen te da bi mi primitkom paketa na svoju adresu učinio veliku uslugu.</p><p>Nisam mu govorio što je u paketu. Uhitili su ga nakon što jena pošti u zagrebačkoj Branimirovoj pokušao podići paket u kojem je bilo 430 grama kokaina- branio se na sudu Emil N. Droga je bila u paketu s hrpom sportskih rekvizita natopljena u filter papire dimenzija 42 puta 30 centimetara, ušivena u dvije zastavice Argentinskog nogometnog saveza i jednu nogometnog kluba Racing. Zastavice su u paketu sa sportskom opremom zračnom poštom iz Buenos Airesa preko Frankfurta poslane u Zagreb, a pošiljka je adresirana na mjesto stanovanja Emilova prijatelja. Emil N. nije želio reći od koga je dobio mail poruku.</p><p>- Bojim se za sigurnost svoje obitelji, a vrlo vjerojatno su podaci koje sam o toj osobi imao lažni. Nisam znao kome i kad trebam dostaviti drogu. Rečeno mi je da ću, tek kada primim paket, mailom dobiti poruku kome i kada trebam dostaviti drogu - branio se na sudu Emil N. kod kojeg su pretragom stana našli i 37 grama hašiša. Za kokain i hašiš osuđen je na dvije godine zatvora.<br/> Poštom se poslužio i Luka J. koji je iz Argentine naručio „slikovnicu“ koju je platio gotovo 10.000 eura. No kad je pošiljka sa 100 grama kvalitetnog kokaina stigla na aerodrom u Frankfurtu, gdje je trebala biti ukrcana u let za Zagreb, policijski pas reagirao je na paket koji su potom stavili pod 'povećalo'.</p><p>Njemački policajci dojavili su hrvatskim kolegama da u Zagreb putuje paket s drogom. Odjel za droge u pošti je postavio 'sačekušu'. Dva puna dana istražitelji u civilu čekali su da naručitelj preuzme “slikovnicu”. Uzrujan što mora pričekati kad mu je djelatnica na šalteru rekla da se samo malo strpi Luka J. je nervozno negodovao: “Gdje je moj paket? Dajte mi moj paket”. No, umjesto paketa dobio je lisice na ruke. </p><p>Zoran J. je 10. ožujka 2012. godine. iz Venecije preko Lisabona otputovao u Venezuelu gdje je boravio do 15. travnja. Zatim se ponovo preko Lisabona vratio u Veneciju. Iz Italije je vlakom krenuo za Zagreb. No prethodno je 50 grama kokaina umotao u lateks kapsule te je jedan dio tih kapsula progutao. Uhitili su ga 17. travnja 2012. godine oko 14 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Policajcima, koji su ga uhitili, već je tada predao dio droge. Radilo se o 9,79 grama kokaina skrivenih u njegovoj lijevoj tenisici, a droga je bila u paketiću od lateksa. Policajci su Zorana J., koji je najvjerojatnije uhićen po dojavi neke od stranih agencija specijaliziranih za borbu protiv narkotika, potom odvela u KBC Rebro. Tamo je, od večeri pa do sljedećeg popodneva, iz sebe izbacio još četiri paketića kokaina, a radilo se ukupno o 39,76 grama. S obzirom na količinu droge koju je imao u želucu ima sreće što je preživio. Da je bilo koja od četiri lateks kapsule u njegovom želucu pukla, vjerojatno bi bio mrtav. Za 50 grama kokaina dobio je četiri godine zatvora. </p><p>Osman D. iz Cazina i njegova ondašnja supruga, Riječanka, u studenome 2005. godine bili su uhićeni pod sumnjom da su upleteni u šverc oko kilograma kokaina visoke kakvoće što se kao paket redovnom poštanskom linijom krijumčario iz Argentine u Hrvatsku. Tada se procjenjivalo da bi taj kokain u uličnoj prodaji, dodavanjem raznih aditiva, dostigao cijenu od oko dva milijuna kuna. Krijumčarski kanal kojim je kokain putovao, išao je iz zračne luke u Buenos Airesu preko Frankfurta do Zagreba pa cestovnim putem do Rijeke. Kokain je bio zapakiran u kutiju tenisica s čajevima i igračkom. Policija je na raznim riječkim adresama uhitila petero Riječana i Cazinjanina. U pritvoru su završili i Osman D. i njegova tadašnja supruga na čiju je baku bila adresirana pošiljka kokaina. Na kraju je Županijski sud osudio samo Osmana jer su procijenili da je jedini koji je imao kontakte s inozemstvom te da je tako veliku količinu droge može naručiti samo osoba dobro upoznata s narkomiljeom. On je, naime, u svibnju 2010. godine u odsutnosti osuđen na pet godina zatvora.

Kraj drugog dijela...