Pali se meteoalarm: Stižu lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom, moguće i poplave

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za utorak.

Mjestimice će biti kiše te pljuskova i grmljavine koji lokalno mogu biti izraženiji, u prvom dijelu dana na Jadranu i uz njega, a u ostalim krajevima većinom poslijepodne i navečer.

Vjetar slab, na istoku u drugom dijelu dana do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati većinom umjeren jugoistočnjak, prolazno i bura.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, u gorju ponegdje malo niža.

Jutro je započelo oblačno i kišno, pljuskova ima i u unutrašnjosti i duž Jadrana. I u nastavku utorka česte će biti nestabilnosti. Duž Jadrana i na područjima uz Jadran očekuju se lokalno obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Za riječko i splitsko područje na snazi je narančasti meteoalarm, dok je većina Hrvatske u žutom. Kako u kratkom vremenu može pasti veća količina kiše, moguće su bujične i urbane poplave, upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

Nestabilno će biti i tijekom srijede, no kiša i pljuskovi bit će uglavnom zastupljeni u unutrašnjosti, i to većinom oko podneva i poslijepodne. Duž same obale zadržat će se većinom suho vrijeme.

Nestabilno će biti sve do kraja tjedna. I u danima vikenda treba računati na povremenu kišu i pljuskove. Temperature će većinom biti iznad 20, do najviše 25, dok će duž obale moguće biti i više od toga.

Stabilizacije nema niti u novom tjednu, ako je suditi prema trenutačno dostupnim prognostičkim materijalima, prognoza je meteorologinje Tee Blažević.