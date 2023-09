Palijativna skrb samo za neke: 'Nemaju svi ljudi u Hrvatskoj priliku umrijeti bez bola i muke'

Potresno pismo anesteziologinje dr. Sanje Ćosić o zadnjim satima svojeg zaručnika, dr. Krešimira Crnogaće (39), u kojemu je navela da je posljednje trenutke u šibenskoj bolnici proveo u bolu, uzdrmalo je javnost. Ta je objava ujedno razotkrila loš sustav palijativne skrbi u Hrvatskoj. O tome smo razgovarali s dr. Vlastom Vučevac, predsjednicom Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

- U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i nacionalnom planu razvoja palijativne skrbi određeno je da svaka bolnica mora imati bolnički palijativni tim. To je određeno još dok je ministar zdravstva bio Milan Kujundžić, no ti su timovi samo na papiru, a rijetko koja bolnica ga zaista ima. Tu se radi o kršenju zakona. U palijativnom timu nalazi se niz specijalista, ako se radi o onkološkom pacijentu, onda su tu onkolozi, ako je riječ o pacijentu na ginekologiji, onda je tu ginekolog. Naravno, uvijek su tu i anesteziolozi - rekla je za 24sata dr. Vučevac.

'Premalo ljudi želi raditi u palijativi, uvjeti su teški'

Kad je pacijent neizlječiv te kad se u medicini više ništa ne može učiniti, tad nastupa palijativna skrb.

- Palijativni timovi mogu umanjiti i ukloniti teške simptome umirućeg pacijenta jer se tu uvijek radi o jakoj boli. No činjenica je da velik dio naših pacijenata umre u velikim bolovima i patnji jer bolnice nemaju palijativne timove koji bi im olakšali bolove - rekla nam je dr. Vučevac.

Nakon objave dr. Ćosić o uvjetima u kojima je u šibenskoj bolnici preminuo njen zaručnik, dr. Crnogaća, koji je patio, a da nije trebao, dr. Vučevac ističe kako cijela Šibensko-kninska županija ima najslabije razvijenu palijativnu skrb.

- Vlasnici bolnica (a da nije riječ o KBC-ima) lokalne su zajednice, županije i gradovi. U Hrvatskoj je palijativna skrb dobro razvijena u Istri, koja bi trebala biti primjer svima. Uz to imamo i divne primjere u Županji, Osijeku, Vinkovcima i Požegi. Na kontinentu je negdje dobro organizirana palijativa, a negdje baš vrlo dobro. No na području od Rijeke prema Dubrovniku, izuzev samog Dubrovnika, palijativne skrbi jednostavno nema - kazala nam je dr. Vučevac.

Sve u praksi ovisi o županima, ravnateljima bolnica i ravnateljima domova zdravlja. One županije koje nemaju organiziranu palijativu, kaže, krše zakon. Domovi zdravlja Zagreb zapad i Zagreb istok imaju, navodi, ljude u palijativnim timovima koji vrlo dobro rade, ali premalo ih je. Plaće u palijativi su, ističe, ispod 2000 eura, a uvjeti teški.

'HZZO nije ugovorio pripravnost'

- Istodobno HZZO nije ugovorio pripravnost, što znači da petkom u 15 sati prestane palijativna skrb i tako sve do ponedjeljka, kao da vikendom i blagdanom ne postoje palijativni bolesnici. Pripravnost je uvedena u druge struke, neurologiju, kardiologiju, no palijativni timovi koji se sastoje od liječnika i medicinske sestre rade s palijativnim pacijentima. To su ljudi koji rade s puno empatije i oni ne mogu u petak napustiti tog pacijenta koji ih zove tu večer jer se bol pojačao. Liječnici i sestre petkom i vikendom te blagdanima rade volonterski. Premoreni su, nezadovoljni i ne cijene ih. Osnovni zadatak nam je da se svugdje u Hrvatskoj osigura 24-satna palijativna skrb, koja će se i plaćati - rekla nam je dr. Vučevac.

Vjeruje, kaže, da bi se više liječnika javilo za područje palijative kad bi za rad bili adekvatno nagrađeni.

- Ovo što imamo organizirano u palijativi bazira se na ogromnom entuzijazmu i tisućama volonterskih sati. Zanima me jesu li pojedini župani i pročelnici gradskih ureda toliko bešćutni da ne vode računa o tome kako ljudi umiru, a ima sve više starijih i bolesnih te svaka bolest dođe u fazu u kojoj čovjek može umrijeti. Kod nas bi svaka županija morala imati jedan hospicij, a imamo samo jedan u Hrvatskoj, u Rijeci. U Splitu je otvoren drugi, ali nije uhodan. No u Hrvatskoj bolesnicima kojima nema spasa moramo osigurati mirnu smrt. Da jednostavno zaspe uz minimalne bolove - zaključuje.

Pitali smo HZZO zašto nije osigurana pripravnost u palijativi i vikendom te blagdanima, a od Ministarstva zdravstva tražili smo da nam odgovore kad će svaka bolnica u Hrvatskoj imati palijativni tim i zašto ga već nema. Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.