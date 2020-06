Palovčani: 'Koliko je Smiljana dobila za ubojstvo, 15 godina?! Božjem sudu neće pobjeći...'

Smiljana Srnec (46) slomila se nakon izricanja presude. Osuđena je nepravomoćno na 15 godina za ubojstvo sestre Jasmine. Palovčani ne vjeruju da bi otac Martin Dominić Fredi mogao biti počinitelj.

<p>Dok je sudac <strong>Tomislav Brđanović</strong> izricao presudu, <strong>Smiljana Srnec</strong> izgledala je kao da će se srušiti u varaždinskoj sudnici.<br/> A nakon što je sudac izgovorio: “Kriva je” i izrekao joj nepravomoćnu kaznu od 15 godina zatvora za ubojstvo sestre, počela je ridati. Jecajući je napustila sudnicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Bili smo danas u Palovcu, mjestu kojeg zbog slučaja <strong>Jasmine Dominić</strong> - čije tijelo je nakon 19 godina pronađeno u ledenoj škrinji - nazivaju i “međimurskim Twin Peaksom”.</p><p>- Koliko je Smiljana dobila, 15 godina?! Zasluženo, nego što - rekao nam je u jednom kafiću u Palovcu pa nastavio:</p><p>- Stari Martin je bio dobar čovjek. Znali smo da će pokušati sve svaliti na njega...</p><p>S kime god smo u Palovcu razgovarali, nitko ne vjeruje da je jedino Smiljana znala da se u ledenoj škrinji 19 godina skriva tijelo njene ubijene sestre.</p><p>- Ne mogu ni zamisliti da nitko od ukućana nije znao koju tajnu skriva škrinja. Ne znam kako su se mogli nositi sa zločinom jer ubiti nekoga bliskog i njegovo mrtvo tijelo držati u kući u blizini može samo bolestan um. Ne znam što više reći, osim da je napokon i tom slučaju došao kraj - kazao nam je 73-godišnji muškarac, sjeo na bicikl i nastavio svojim putem.</p><p>Produžili smo do frizerskog salona u Palovcu. Unutra su sjedile tri žene. Ne mogu se, kažu, načuditi kako su roditelji Smiljane i Jasmine mogli “progutati” priču da je Jasmina otišla i da im se uopće ne javlja.</p><p>- Moja kćer ima 28 godina i svaki dan mi se javlja. Ne mogu zamisliti da roditelji ne pitaju gdje im je dijete. Sve je to jakom sumnjivo, ali Božjem sudu nitko neće pobjeći. Tamo će sve tajne izaći na vidjelo - rekla nam je jedna Palovčanka.</p><p>Nitko od članova obitelji nije bio izricanju presude, ni suprug Ivica Srnec, niti majka Katarina. Smiljana je nakon izricanja presude jecajući skinula masku. Bila je crvena u licu. Izgledala je kao da će se srušiti. Pod ruku su je primili policajac i policajka i odveli je van. U nepravomoćnu kaznu od 15 godina zatvora uračunat će joj se i 500 dana provedenih u pritvoru. Osim toga, mora platiti i 20.000 kuna za vještake i svjedoke i paušal od 2000 kuna.</p><p>- Nisam mogao pričati sa Smiljanom jer nije bila u stanju. Teško je primila presudu. Nije bila za razgovor - rekao je njezini odvjetnik <strong>Krešimir Golubić</strong> pa nastavio:</p><p>- Očito je stav suda da je jedino moja stranka mogla počiniti djelo, sud očito smatra da je jedina stanovala u toj kući tijekom cijelog perioda. Smatramo da je to pogrešno, da smo dokazivali i dokazali tko je sve stanovao u obiteljskoj kući. S druge strane, sud nije dao nikakvo obrazloženje za motiv ubojstva...</p><p>Da joj je suđeno prema novom zakonu, Smiljana Srnec je u teoriji mogla dobiti i do 40 godina zatvora. Ali suđeno joj je prema starom zakonu iz 1997. prema kojem je dobila maksimalnu moguću kaznu. Doduše, kako je sudac naveo, nema izravnog dokaza koji bi Smiljanu povezao s ubojstvom, no svi ostali iskazi i činjenice tvore zatvoren krug indicija.</p><p>Kako je sud naveo, s obzirom da je majka Katarina godinama radila u Njemačkoj, a otac <strong>Martin Dominić Fredi</strong> u trenutku nestanka Jasmine radio je na terenu, Smiljana je jedina imala vremensku i prostornu mogućnost za usmrćenje sestre.</p><p>Činjenica da je u trenutku usmrćenja s nekoliko udaraca u glavu žrtva bila opuštena i da se prema svemu sudeći nije branila, govori da je počinitelj netko od ukućana. Presuda je - Smiljana.</p>