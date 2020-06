'Smiljana i Ivan prohodali su krajem 2001., zajedno smo izlazili u kafić gdje je radila'

<p>Svjedok Tomislav Pintarić, Palovčanin koji živi u istoj ulici kao i Smiljana, te je radio i s njezinim suprugom Srnecom i sa svjedokom Draženom Palfijem.</p><p>Na pitanje suca Tomislava Brđanovića govori li Palfi uvijek istinu rekao je da je bilo situacija kad nije govorio istinu, ali nije se mogao sjetiti nijedne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Suđenje Smiljani Srnec</strong></p><p>- Mogu li preskočiti to pitanje - upitao je Pintarić suca.</p><p>- Ne, ne možete - rekao mu je sudac.</p><p>Pintarić je objasnio da ga je Palfi znao ogovarati u kafiću kad nije bio tamo. Rekao je i da je sa Srnecom nakon povratka iz vojske 2001. godine često znao popiti piće u kafiću gdje je Smiljana radila te da su se njih dvoje tamo i upoznali krajem 2001.<br/> Sljedeća je Danijela Herceg iz Varaždina, inače diplomirana novinarka.</p><p>- S Jasminom sam išla u razred u srednjoj školi. Bila je prosječna srednjoškolka, nije se po ničim isticala. Obje smo studirale na istom fakultetu, ali je ona studirala politologiju. Nismo se družile u srednjoj školi. Bile smo zapravo poznanice, nismo bile bliske, nismo se družile, nemam nikakvih saznanja o njezinu privatnom životu - rekla je svjedokinja.</p><p>Na pitanje branitelja kad ju je posljednji put vidjela, rekla je da zna sigurno da ju je vidjela na kraju srednje škole, a na fakultetu ne zna kad ju je posljednji put vidjela.</p><p>- Ne sjećam se nijednog susreta ni kad bi bio - rekla je.</p><p>- Sjećate li se petogodišnje obljetnice mature, je li tad bila Jasmina?</p><p>Ne sjećam se, ne znam ni je li bila na maturalnoj zabavi, morala bih pogledati sliku.</p><p>Sudac: Kad ste završili školu?</p><p>- Završila sam 1996. i iste godine sam upisala fakultet. Tako je bilo i s Jasminom - odgovorila je.</p><p>Melita Sečan Hrastić iz Male Subotice je ušla u sudnicu. Inače je profesorica povijesti i hrvatskog jezika.</p><p>- Poznavala sam Jasminu, poznajem Smiljanu i poznajem njihovu majku. S Jasminom sam išla u razred, isto smo godište. Zajedno smo putovali u školu u Varaždin. Bile smo prijateljice u školi i na vlaku, izvan toga se nismo viđale. Znam da je živjela u Palovcu sa sestrom i roditeljima, znam da su roditelji povremeno radili u inozemstvu. O izlascima, dečkima ne znam ništa - kaže.</p><p>Je li što pričala o odnosima u obitelji?</p><p>- Ne da bi se sjećala. Nakon završetka srednje škole se više nismo družile, upisale smo različite fakultete, vidjele smo se možda dvaput na faksu, negdje 1997. tijekom prve godine fakulteta - priča.</p><p>Je li bila proslava 5-godišnjice mature?</p><p>- Je. Jasmina nije bila tamo, mislim da ju je organizatorica pokušala kontaktirati, ali nije uspjela. Mi se više tad nismo čule, ja je nisam pokušala kontaktirati - kaže.</p><p>Branitelj: Nije vam nikad pričala o osobnim problemima?</p><p>- Ne. Nismo bile tako bliske.</p><p>Sjećate li se je li bila na maturalnoj večeri?</p><p>- Mislim da je bila.</p><p>Branitelj predočava fotografiju. Potvrdila je da je to fotografija njihovog razreda, ali svjedokinja na njoj ne može prepoznati Jasminu.</p><p>U službenim bilješkama se navodi da nije bila na maturalnoj večeri.</p><p>- Ja sam mislila da je bila, ne sjećam se da nije bila. Ne znam zašto ne bi došla. Kao učenica je bila među boljima u razredu, vrlo dobra, odlična.</p><p>Znate li što o njezinu studiranju.</p><p>- Ne, otišli smo u drugim smjerovima i o tome ne znam ništa.</p><p>Obrana predložila nove dokaze.</p><p>Optužena dostavila ispis s Facebooka društva u kojem nude staro za novo. Isprava društva Flora iz Virovitice. Odgovorili da ne mogu odgovoriti bez sudskog naloga.</p><p>Je li tijekom veljače 2019. upućen poziv za odvoz elektroničkog otpada s adrese Nova 29, Palovec.</p><p>Vještačenje po strojarskom vještaku ili bilo kojem drugom kako bi se utvrdilo može li se škrinja na mjestu gdje je bila otvoriti kako bi se u nju ubacilo mrtvo tijelo. Priložili fotografije i skica škrinje s izmjerama.</p><p>Tužiteljica se u cijelosti protivi izvođenju tih dokaza, smatra da nisu relevantni za ocjenu postojanja ili nepostojanja kaznenog djela. Učestalim upućivanjem dopisa obrane i neprestanim predlaganjima novih svjedoka ide se isključivo na odugovlačenje postupka što doista nema smisla.</p><p>Sutra u 12 će pozvati psihijatrijsko-psihologijske vještake kako bi ih se moglo ispitati oko njihove dopune vještačenja. Tad će odlučiti i o novim dokazima obrane.</p><p>Na početku ročišta sudac Tomislav Brđanović pročitao je dopis PU međimurske vezano uz broj mobitela koji je Jasmina koristila. Uvidom u registar PU međimurske utvrdili su da je policija od teleoperatera tražila izlist poziva i poruka za razdoblje od 2001. do 2004. godine.</p><p>Dobili su odgovor da je broj aktiviran 24. rujna 2001. te da je u međuvremenu isključen i više se ne koristi. Ne zna se kome je pripadao, a vjerojatno je deaktiviran prije kraja 2004. godine te za njega nisu mogli dobiti izlist.</p><p>U spis je stigao i dopis društva Santa Domenica u kojem navode da nemaju podatke da je Smiljana Srnec ili netko drugi od ukućana od njih zatražio odvoz škrinje Končar za dan 18. veljače 2019. godine. Odgovorili su i da preuzimaju stare električne aparate samo ako se kod njih kupuje novi te da u ponudi nemaju Končar uređaje niti za njih izdaju bonove.</p><p>U dopuni psihijatrijsko-psihologijskog nalaza vještaci su ostali kod mišljenja da je Smiljana u vrijeme počinjenja bila ubrojiva te da nakon njezina iskaza nisu utvrđene nove činjenice koje bi sugerirale da bi bila smanjeno ubrojiva.</p>