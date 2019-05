Tomašević: Hvala Pameli što je podržala 'Možemo!' uoči izbora

Politička platforma Možemo koja izlazi na europske izbore za tri tjedna je zahvalna Pameli Anderson na podršci za europske izbore, rekao nam je Tomislav Tomašević u nedjelju komentirajući Twitter objave Pamele Anderson u kojima se dotaknula i političke platforme Možemo i europskih izbora.

- Osobno sam je upoznao 2012. godine kad sam studirao na Cambridgeu, a ona je održala predavanje o klimatskim promjenama i pravima životinja - dodao je Tomašević.

Podsjetimo, Pamela Anderson prije dva dana je napisala "Moj prijatelj gleda vijesti u Hrvatskoj... milijuni ljudi se evakuiraju zbog klimatskih promjena". Tim je tvitom potaknula niz pitanja i 'zločestih' komentara, no Anderson se brzo ispravila i u drugoj objavi dodala da misli na Indiju.

My friend is

Watching

Croatian news just now -

images of 1 million people evacuated because of climate change ...