Pamela: Znam za Hrvatsku, a riječ ‘Možemo!’ mi daje nadu

Čula sam da je moj post o evakuaciji u Indiji izazvao pravi (srećom mali) medijski potres u Hrvatskoj: naravno da znam gdje je Hrvatska. Nisam ja Trump koji misli da je Jugoslavija propala na Baltiku ili Jeremy Hunt koji je mislio da je Slovenija 'sovjetska vazalna država', napisala je Pamela Anderson u nedjelju na Twitteru, a potom se praktično uključila i u kampanju za europske izbore.

Instead - let me surprise you with a Croatian word full of hope (hint: European elections) - Možemo!

- Umjesto toga, dopustite me da vas iznenadim hrvatskom riječi punom nade (gledajte Europske izbore) - Možemo - dodala je Anderson u drugom statusu.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Mislila je na ime političke platforme Možemo ispred koje stoji Tomislav Tomašević. Možemo predstavlja građane i članove lista lokalnih inicijativa i nezavisnih lista iz cijele države koji su se odlučili aktivirati na državnoj razini.

Podsjetimo, Pamela Anderson prije dva dana je napisala "Moj prijatelj gleda vijesti u Hrvatskoj... milijuni ljudi se evakuiraju zbog klimatskih promjena".

My friend is

Watching

Croatian news just now -

images of 1 million people evacuated because of climate change ...