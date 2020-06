'Pandemija će potrajati, bolje je da svi steknemo navike za to...'

Nije poanta u restriktivnim ponašanjima, represiji nego da svi ljudi prihvate preporuke kao sastavni dio života koji će trajati dok ne riješimo ovu situaciju, rekao je o kažnjavaju za nenošenje maski

<p>Unaprijed smo najavljivali da je širenje virusa rizik s otvaranjem gospodarstva i turizma, ali smo se za to i spremili, rekao je za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521074/Bozinovic-za-N1-Pandemija-ce-potrajati-moramo-steci-navike-za-to-razdoblje.html"> N1</a> šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.</p><p>Ističe da u trenutku pojavljivanja novog žarišta struka reagira promptno te izolira ljude, a smatra kako je to novi način suživota s virusom u kojem će se cijelo vrjieme balansirati između zaštite života i gospodarstva jer se od nečega mora živjeti.</p><p>- Bitno je da se donose mjere koje su fokusirane na žarišta kako bi ostatak Hrvatske i gospodarstva nastavio aktivnosti - rekao je ministar pa za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521074/Bozinovic-za-N1-Pandemija-ce-potrajati-moramo-steci-navike-za-to-razdoblje.html">N1</a> nastavio:</p><p>- Prema procjenama međunarodnih stručnjaka problem s pandemijom će potrajati i zato je dobro da svi što prije steknemo reflekse i navike za to razdoblje, a zbog toga je odgovorno slušati struku.</p><h2>Protiv politizacije Stožera</h2><p>Istaknuo je kako je od prvog dana protiv politizacije Stožera. Također, dodaje i kako su u prvoj fazi bili uspješni, ali uz velike gospodarske posljedice, a sad se traži balans.</p><p>- A što se tiče oporbe, čak ni njihovi glavni epidemiolozi ne ponavljaju ono što govore lideri stranaka jer struka je struka, odgovornost odgovornost, a politizacija nešto drugo.</p><p>Složio se da treba razmisliti o obvezi nošenja maski u trgovačkim centrima, no pustit će da epidemiolozi ukažu na opravdanost tih mjera, a progovorio je i o mogućim sankcijama za nenošenje maske:</p><p>- Nije poanta u restriktivnim ponašanjima, represiji nego da svi ljudi prihvate preporuke kao sastavni dio života koji će trajati još jedno vrijeme dok ne riješimo ovu situaciju ili cjepivom ili lijekom, moramo se navikavati na taj život. </p><p>Oko obvezne samoizolacije za sve koji dolaze iz BiH, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije kaže da su nove infekcije došle iz tih zemalja i zato su se odlučili za takve mjere, ali dodaje da postoje osobni razlozi ili humanitarne prirode i ako se radi o opravdanom neodgodivom poslovnom razlogu zbog kojeg se ne mora u samoizoalaciju.</p><p>Na pitanje mogu li građani tih zemalja zaboraviti na ljeto ministar odgovara protupitanjem: "Zašto? Dapače."</p><p> </p>