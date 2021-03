Loše sam proveo godinu jer sam kao i svi pod pandemijom. Puno toga želim, ali ništa neću ostvariti. Naime, pandemija je postala premoćna i utječe na svaki segment društva. Živimo godinu dana u izvanrednom stanju i ne vidi se kraja, kaže nam Josip Manolić koji sutra (ponedjeljak) slavi 101. rođendan.

Pogledajte video: 2020. mu je bila najgora u zadnjih 50 godina

Čekam red za cjepivo

Još se nije cijepio iako smatra da je to jedini način da se ovoj pošasti stane na kraj.

- Čekam strpljivo svoj red, no naravno da ću se cijepiti - kaže Manolić te nastavlja:

- Pandemija je zahvatila društvene procese i ona je postala snažna sila koja vlada društvom.

Nema slavlja, moramo se prilagoditi

Ove godine preskočit će slavlje.

- Nikakve proslave niti išta što donosi veselje ove godine ne dolazi u obzir. Živimo u situaciji totalne prisile i tome se moramo prilagoditi - kaže vrlo ozbiljno.

Čitam, pratim sve, u toku sam

No uspio se ipak dan prije rođendana malo opustiti.

- Napokon sam u kafiću na terasi s prijateljem popio kavu na Britancu. Inače, svaki dan čitam koliko mogu no znate kako je, s godinama trebate za sve naočale pa je to malo naporno no pratim sve što se događa u zemlji i šire. Čovjek mora biti u toku - kaže Manolić.

Zagreb će voditi netko iz redova socijaldemokrata

Pitali smo ga s obzirom na 70-godišnje političko iskustvo tko će nakon Milana Bandića preuzeti grad.

- Bandić je potekao iz socijaldemokrata iako je poslije izašao, od tuda je krenuo i u periodu u kojem je vladao stvorio je poseban način upravljanja gradom. Ne vjerujem da će nasljednik nastaviti raditi kao on. A sljedeći gradonačelnik će isto biti iz redova socijaldemokrata – predviđa Manolić.

Bandićeva smrt ga kaže, nije posebno pogodila.

- Nisam to doživio niti tužno niti veselo, otišao je kao i stotine drugih ljudi sa ovoga svijeta za koje sam znao, ali se s njima nisam družio - zaključio je.