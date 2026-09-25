Ivan Pandžić, višestruko nagrađivani istraživački novinar 24sata i Expressa, na panelu ‘Kako se otkrivaju afere’ govorio je o najvećim aferama koje je otkrio
Pandžić u Rovinju: 'Da političari kažu 'Pogriješili smo' to bi bilo ljekovito za cijelo društvo...'
Reutersovoj školi novinarstva naučio sam da je najvažnije istraživati vlastito neznanje, rekao je Ivan Pandžić, višestruko nagrađivani istraživački novinar 24sata i Expressa, na panelu ‘Kako se otkrivaju afere’ u punoj dvorani na Weekend festivalu u Rovinju. Kako je otkrio u razgovoru s moderatorom Hrvojem Krešićem s N1, za otkrivanje velikih afere ponekad je dovoljan jedan dokument, neobičan javni natječaj, anonimna poruka ili brojka koja se jednostavno ne uklapa. Nakon toga slijede tjedni provjeravanja, povezivanja tragova i postavljanja pitanja na koja moćni često ne žele odgovoriti. Pandžić je pričao o različitim slučajevima korupcije, pogodovanja i netransparentnog trošenja javnog novca kojima se bavio u karijeri koja traje više od 25 godina.
Najduže je, gotovo dva desetljeća, istraživao poslove i afere pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, o kojem je otkrivao brojne nepravilnosti.
- Bilo je perioda kad je tužio sve novinare, ali mene nije nikad. Kad sam ga pitao zašto, rekao je: ‘Ti nikad nisi prešao crtu’. Znao je da prema njemu postupam jednako kao prema svim drugima koje istražujem - rekao je Pandžić, koji je opisao i kako je u 24sata otkrivao ovogodišnje vruće afere u Hrvatskom olimpijskom odboru i sportskim savezima. Dodao je kako pažljivo filtrira dojave koje dobiva kako bi utvrdio što je vrijedno istraživanja.
- Najveće zadovoljstvo u ovom poslu je kada pomognem ljudima u raljama birokracije i nepravde, pa dobijem od njih poruku zahvale ili božićnu čestitku. Također, zadovoljstvo je kada vidite pozitivne pomake nakon tema koje ste objavili. Zbog toga se itekako još isplati baviti ovim poslom - poručio je mlađom kolegama.
- Htio bih da političari kažu: ‘Priznajemo pogrešku i spremni smo je ispraviti’ - rekao je Pandžić i dodao kako bi to utjecalo na čitavu političku kulturu, motivaciju birača i atmosferu u društvu - zaključio je Pandžić iz pljesak okupljenih.
U subotu na Weekendu gostuje književnik, kolumnist i novinar 24sata i Expressa Miljenko Jergović. U 11:45 u dvorani Produženi Weekend na panelu (Kako biti) Pisac na kraju svijeta. Što znači biti pisac u vremenu ratova, podjela, brzih sudova i svijeta koji kao da stalno stoji na rubu neke nove katastrofe? Jergović, autor čiji opus desetljećima isprepliće književnost, povijest, identitet, obitelj, rat i društvo, u razgovoru s Goranom Gavranovićem govorit će o ulozi pisca danas — treba li književnost tumačiti svijet, svjedočiti mu ili mu se jednostavno oduprijeti pričom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+