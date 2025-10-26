Premda je riječ o tehnološkom, a ne fizičkom zidu, već i ideja neizbježno priziva uspomene na najpoznatiji zid europske povijesti - Berlinski zid
RAZDVAJA SE ISTOK I ZAPAD PLUS+
Panika na istočnim granicama! Europa 'zida' novi Berlinski zid, a važnu ulogu imat će i Hrvati!
Čitanje članka: 3 min
Ovih je dana Europska unija objavila plan koji, barem na papiru, zvuči kao čudo tehnološke obrane: Drone Wall, digitalni bedem koji bi trebao štititi istočnu granicu Unije - od ledenih fjordova Finske do crnomorskih obala Rumunjske. Riječ je o sustavu koji povezuje radare, senzore, akustične prijamnike, komunikacijske čvorove i protudronske uređaje u jedinstvenu mrežu nadzora. Njegov je zadatak spriječiti prodor ruskih bespilotnih letjelica, izviđačkih misija i hibridnih napada u europski zračni prostor.