RAZDVAJA SE ISTOK I ZAPAD PLUS+

Panika na istočnim granicama! Europa 'zida' novi Berlinski zid, a važnu ulogu imat će i Hrvati!

Piše Igor Fejzagić,
Panika na istočnim granicama! Europa 'zida' novi Berlinski zid, a važnu ulogu imat će i Hrvati!

Premda je riječ o tehnološkom, a ne fizičkom zidu, već i ideja neizbježno priziva uspomene na najpoznatiji zid europske povijesti - Berlinski zid

Ovih je dana Europska unija objavila plan koji, barem na papiru, zvuči kao čudo tehnološke obrane: Drone Wall, digitalni bedem koji bi trebao štititi istočnu granicu Unije - od ledenih fjordova Finske do crnomorskih obala Rumunjske. Riječ je o sustavu koji povezuje radare, senzore, akustične prijamnike, komunikacijske čvorove i protudronske uređaje u jedinstvenu mrežu nadzora. Njegov je zadatak spriječiti prodor ruskih bespilotnih letjelica, izviđačkih misija i hibridnih napada u europski zračni prostor.

