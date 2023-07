Panika na zadarskoj plaži zbog virusa: 'Kupači povraćaju, a imaju i visoku temperaturu'

Zadnjih dana su se pojavile informacije da se na kupalištima u zapadnom dijelu Zadra širi rotavirus.

Riječ je o ljudima koji su se kupali na području Borika, a pojedinosti su se proširile po društvenim mrežama. Većina oboljelih ima simptome crijevne viroze kao što su temperatura, proljev ili povraćanje. Jedni govore da hara crijevna viroza, dok drugi tvrde kako se oboljenja pojavljuju zbog fekalnih ispusta u more, piše Slobodna Dalmacija.

Direktor zadarske Odvodnje, Grgo Peronja, tvrdi za Slobodnu Dalmaciju kako već godinama ne postoje kanalizacijski ispusti na toj strani te kako je cijeli hotelski kompleks na Boriku spojen na sustave koje idu istočno, prema središtu grada.

O svemu se oglasio i Benito Pucar, voditelj službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša u Zavodu za javno zdravstvo Zadar. Potvrdio je kako su više puta u posljednja dva tjedna vršili ispitivanje kakvoće mora i to baš zbog pojave informacija o virusu.

- Redovno ispitivanje kakvoće mora napravljeno je 21. lipnja. Tad su rezultati pokazali da je more kod hotela ‘Donat‘ drugog stupnja kakvoće, a u uvali gdje je pješčana plaža prvog stupnja kakvoće. Drugi uzorci uzeti su 26. lipnja i to na zahtjev uprave obližnjeg hotela koji je ponovno tražio ispitivanje jer je bilo dojava da je nekolicina osoba koje su se kupale na tim plažama zadobila simptome viroze poput temperature, dijareje i povraćanja. Osim redovnih pokazatelja koje i inače ispitujemo u moru, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki, dodali smo i ispitivanje na Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) koji može uzrokovati povraćanja - rekao je Pucar za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je kako su početkom srpnja imali dojave da se u hotelu 'Donat' pojavila zaraza.

- Tad su osobe koje su imale simptome dale uzorke stolice na analizu i potvrđen je jedan slučaj rotavirusa. U dogovoru s našom Službom za epidemiologiju i HZJZ-om odlučili smo 5. srpnja poslati uzorke mora s ta dva mjesta kako bi pokušali iz njih izolirati rotavirus - rekao je voditelj Pucar.

Voditelj službe za epidemiologiju, dr. Alan Medić kaže kako je problem jer brojni ljudi ne donose uzorke stolice na analizu, već povraćanje i proljev pripisuju 'ljetnoj virozi'.

- Služba za epidemiologiju je izolirala dva slučaja rotavirusa, jedan kod odrasle osobe koja je boravila u hotelu i jedan kod djeteta koje nije bilo gost hotela. Pojava rotavirusa u dječjoj dobi je učestala, a većina djece, njih više od 90 posto, takav oblik virusa preboli kroz dan-dva pa roditelji stoga niti ne nose uzorke stolice na analizu. Kad dijete dobije rotavirus, ono na što najviše treba paziti jest da dijete ne dehidrira. U okolišu rotavirus ostaje i do nekoliko dana, moguće je da je slučaj s kupanjem na pješčanoj plaži bio takav da se virus zadržavao na pijesku - rekao je dr. Medić za Slobodnu Dalmaciju.

Zbog pojave rotavirusa na Boriku obližnji hotelski kompleks posjetio je i Državni inspektorat, kojeg je o ovoj situaciji alarmirao Zavod za javno zdravstvo Zadar. 'Prije okončanja inspekcijskog nadzora nismo u mogućnosti iznositi Više detalja', rekli su iz Državnog inspektorata.