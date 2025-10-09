Panika u Rusiji: Ukrajinci su dronovima napali postrojenje za naftu, izazvali veliki požar

Bespilotne letjelice tijekom noći napale su ruska postrojenja za gorivo i energiju u Volgogradskoj oblasti, prenosi RIA Novosti. Napadi su izazvali veliki požar na važnom ruskom postrojenju.

Na terenu su vatrogasci i ostali timovi koji se bore sa vatrenom stihijom. Guverner Andrej Bočarov izjavio je kako imaju sustav za odbijanje masovnih napada dronovima, ali neke nisu uspjeli srušiti.

Rusko ministarstvo obrane otkrilo je kako su srušili ukupno 19 dronova - devet kod spomenute regije, tri u Brjanskoj i Kurskoj regiji te po jedan u Belgorodskoj, Voronješkoj, Orlovskoj i Saratovskoj oblasti.

Ukrajinske snage izvijestile su kako su dronovi pogodili postrojenja za preradu goriva "Lukoil-Korobkovskaja". Prema njihovim tvrdnjama, to je važna ruska infrastruktura za preradu goriva, prijevoz i proizvodnju sirovina za kemijsku industriju.

Stručnjaci procjenjuju da su Rusi izgubili oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat brojnih napada dronova na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale.

Počeli su graditi kaveze oko ključnih pogona u nadi da će spriječiti štete od učestalih napada.

Prema Financial Timesu, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Neke su bile smještene i do 1.500 kilometara od ukrajinske granice. Prekidi u radu ograničili su ruske rafinerijske kapacitete za više od milijun barela dnevno