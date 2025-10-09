Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI NAPAD

Panika u Rusiji: Ukrajinci su dronovima napali postrojenje za naftu, izazvali veliki požar

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Panika u Rusiji: Ukrajinci su dronovima napali postrojenje za naftu, izazvali veliki požar
Foto: X/screenshot

Rusko ministarstvo obrane otkrilo je kako su srušili ukupno 19 dronova - devet kod spomenute regije, tri u Brjanskoj i Kurskoj regiji te po jedan u Belgorodskoj, Voronješkoj, Orlovskoj i Saratovskoj oblasti

Bespilotne letjelice tijekom noći napale su ruska postrojenja za gorivo i energiju u Volgogradskoj oblasti, prenosi RIA Novosti. Napadi su izazvali veliki požar na važnom ruskom postrojenju.

Na terenu su vatrogasci i ostali timovi koji se bore sa vatrenom stihijom. Guverner Andrej Bočarov izjavio je kako imaju sustav za odbijanje masovnih napada dronovima, ali neke nisu uspjeli srušiti.

Rusko ministarstvo obrane otkrilo je kako su srušili ukupno 19 dronova - devet kod spomenute regije, tri u Brjanskoj i Kurskoj regiji te po jedan u Belgorodskoj, Voronješkoj, Orlovskoj i Saratovskoj oblasti.

Ukrajinske snage izvijestile su kako su dronovi pogodili postrojenja za preradu goriva "Lukoil-Korobkovskaja". Prema njihovim tvrdnjama, to je važna ruska infrastruktura za preradu goriva, prijevoz i proizvodnju sirovina za kemijsku industriju.

Stručnjaci procjenjuju da su Rusi izgubili  oko četvrtine svojih kapaciteta za preradu nafte kao rezultat brojnih napada dronova na rafinerije, crpne stanice i utovarne terminale.

zbrinjavanje 34 tone Rusija se povlači iz sporazuma o smanjenju zaliha plutonija s SAD-om: 'Rade protiv nas...'
Rusija se povlači iz sporazuma o smanjenju zaliha plutonija s SAD-om: 'Rade protiv nas...'

Počeli su graditi kaveze oko ključnih pogona u nadi da će spriječiti štete od učestalih napada.

Prema Financial Timesu, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Neke su bile smještene i do 1.500 kilometara od ukrajinske granice. Prekidi u radu ograničili su ruske rafinerijske kapacitete za više od milijun barela dnevno

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!
JEDAN MRTAV U NESREĆI

UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!

Jedan čovjek preminuo je u strašnoj prometnoj nesreći na autocesti A3 nedaleko Lužana. Četvero je ozlijeđenih. Stvorile su se kilometarske kolone
EPPO u Varaždinu: Stričaku su pretražili stan. Pojavilo se i ime Saše Pozdera!
OD JUTRA TRAJU PRETRAGE

EPPO u Varaždinu: Stričaku su pretražili stan. Pojavilo se i ime Saše Pozdera!

Traju pretrage i razgovori, ali još nitko nije uhićen. Navodno je sve povezano s nabavkom uređaja i obnovom bolnica u vrijeme Beroša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025