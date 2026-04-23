LICE S TJERALICE

Pao bjegunac s 12 potraga: Ulovljen je u kući kod Zagreba

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pao bjegunac s 12 potraga: Ulovljen je u kući kod Zagreba
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Skrivao se u Križu, tražili ga zbog niza kaznenih djela i povratka u zatvor

Zagrebačka policija uhitila je 51-godišnjaka za kojim je bila raspisana čak 12 potraga diljem Hrvatske. Muškarca su locirali u mjestu Križ, gdje je boravio neprijavljeno, i priveli ga bez incidenta. Do njega su došli nakon ciljane akcije i prikupljanja informacija da se kreće na širem zagrebačkom području. Kad su ga uočili, brzo su reagirali i stavili mu lisice. Riječ je o osobi koju je policija tražila zbog različitih kaznenih djela i prekršaja. Za njim je bilo raspisano šest tjeralica s nalogom za uhićenje, među ostalim i zbog određivanja istražnog zatvora te povratka na izdržavanje kazne.

E nećeš, razbojniče! Unuk (15) istukao i otjerao pljačkaša kuće

- Imao je i dvije potrage s mjerom 'predati' zbog sumnje u počinjenje kaznenih dijela iz područja gospodarskog kriminaliteta te četiri objave s mjerom 'utvrditi adresu' zbog kriminalističkog istraživanja, vođenja kaznenog postupka, uručenja pismena i plaćanja prekršajnog naloga - javlja policija.

Nakon uhićenja, u zakonskom roku prebačen je u Zatvor u Zagrebu, gdje ga čeka daljnje postupanje.

Komentari 0
