Pao dogovor: SAD i Indija postigli trgovinski sporazum

Sjedinjene Američke Države i Indija u petak su objavile okvir za privremeni trgovinski sporazum za koji su zemlje izjavile da potvrđuje njihovu predanost pregovorima o širem bilateralnom trgovinskom sporazumu.

- Sjedinjene Američke Države i Indija će odmah provesti ovaj okvir i raditi na finalizaciji Privremenog sporazuma s ciljem sklapanja obostrano korisnog BTA-a u skladu s planom dogovorenim u Mandatu - zemlje su izjavile u zajedničkoj izjavi.

Privremeni trgovinski sporazum dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak objavio sporazum s Indijom o smanjenju američkih tarifa na indijsku robu s 50 posto na 18 posto u zamjenu za to da Indija zaustavi kupnju ruske nafte i smanji trgovinske barijere.

Očekuje se da će Washington i New Delhi potpisati formalni trgovinski sporazum u ožujku, nakon čega će Indija sniziti tarife na američku robu, rekao je u četvrtak indijski ministar trgovine Piyush Goyal.

Trump je objavio sporazum na društvenim mrežama nakon poziva s indijskim premijerom Narendrom Modijem, napomenuvši da će Indija sada kupovati naftu od SAD-a i potencijalno Venezuele.

Također u petak, Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se ukida kaznena carina od 25% na sav uvoz iz Indije zbog njezine kupnje ruske nafte.