Obavijesti

News

Komentari 1
PRIVREMENA ODLUKA

Pao dogovor: SAD i Indija postigli trgovinski sporazum

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pao dogovor: SAD i Indija postigli trgovinski sporazum
Foto: Romina Amato

Očekuje se da će Washington i New Delhi potpisati formalni trgovinski sporazum u ožujku, nakon čega će Indija sniziti tarife na američku robu

Admiral

Sjedinjene Američke Države i Indija u petak su objavile okvir za privremeni trgovinski sporazum za koji su zemlje izjavile da potvrđuje njihovu predanost pregovorima o širem bilateralnom trgovinskom sporazumu.

- Sjedinjene Američke Države i Indija će odmah provesti ovaj okvir i raditi na finalizaciji Privremenog sporazuma s ciljem sklapanja obostrano korisnog BTA-a u skladu s planom dogovorenim u Mandatu - zemlje su izjavile u zajedničkoj izjavi. 

Privremeni trgovinski sporazum dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak objavio sporazum s Indijom o smanjenju američkih tarifa na indijsku robu s 50 posto na 18 posto u zamjenu za to da Indija zaustavi kupnju ruske nafte i smanji trgovinske barijere. 

Očekuje se da će Washington i New Delhi potpisati formalni trgovinski sporazum u ožujku, nakon čega će Indija sniziti tarife na američku robu, rekao je u četvrtak indijski ministar trgovine Piyush Goyal. 

Trump je objavio sporazum na društvenim mrežama nakon poziva s indijskim premijerom Narendrom Modijem, napomenuvši da će Indija sada kupovati naftu od SAD-a i potencijalno Venezuele. 

Također u petak, Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se ukida kaznena carina od 25% na sav uvoz iz Indije zbog njezine kupnje ruske nafte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'
DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana
Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio
NOĆNA MORA

Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio

Uskok je razbio bandu koja se osim dilanja droge bavila i prevarama s nekretninama. Način na koji su lažnim dokumentima preuzeli vilu na Tuškancu je upozorenje građanima i sudovima. Odvjetnica: To je suludo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026