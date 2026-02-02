Obavijesti

Pao s gotovo 4 kile kokaina! Policija ga zaustavila na A3, kod sebe imao i milijune forinti

Pao s gotovo 4 kile kokaina! Policija ga zaustavila na A3, kod sebe imao i milijune forinti
Osumnjičeni se od sredine siječnja do početka veljače 2026. povezao s više osoba iz Hrvatske, Srbije, Mađarske te Bosne i Hercegovine kako bi sudjelovao u nabavi, prijevozu i preprodaji većih količina kokaina

Mladić s dvojnim hrvatsko-srpskim državljanstvom završio je u rukama policije nakon velike međunarodne akcije protiv narkomafije. USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave brodsko-posavske, pokrenuo istragu protiv 25-godišnjaka zbog sumnje da je bio dio zločinačkog udruženja koje je krijumčarilo kokain preko nekoliko država.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni se od sredine siječnja do početka veljače 2026. povezao s više osoba iz Hrvatske, Srbije, Mađarske te Bosne i Hercegovine kako bi sudjelovao u nabavi, prijevozu i preprodaji većih količina kokaina.

Foto: PU brodsko posavska

Plan je bio detaljno razrađen, droga se trebala preuzeti u Mađarskoj, a zatim prokrijumčariti u Hrvatsku radi daljnje prodaje. Osumnjičeni je 15. siječnja iz Bosne i Hercegovine iznajmljenim automobilom ušao u Hrvatsku, gdje je dogovorio detalje preuzimanja kokaina i prijevoza za naknadu od najmanje 5.000 eura.

Nekoliko dana kasnije otišao je u Mađarsku, gdje je čekao daljnje upute te sudjelovao u prijevozu droge. Kulminacija je uslijedila 1. veljače 2026., kada je preuzeo osobni automobil u kojem se nalazilo 3,8 kilograma kokaina, zapakiranog u četiri paketa. S drogom se zaputio prema Hrvatskoj, no plan mu je propao na autocesti A3.

Foto: PU brodsko posavska

Policija ga je zaustavila i u pretrazi vozila pronašla gotovo četiri kilograma kokaina, ali i čak 1.908.000 mađarskih forinti, koje je, prema sumnjama, dobio kao plaću za krijumčarenje.

USKOK je najavio kako će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora za osumnjičenika.

