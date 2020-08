Pao s jedrilice i poginuo: Vidjeli su krv u moru, a njega nije bilo

<p>U stravičnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju nešto prije podneva s južne strane otoka Šolte život je izgubio 26-godišnji njemački državljanin<strong> T.T.</strong></p><p>Mladić je pao s jedrilice te je ostao zarobljen ispod kobilice, gdje ga je zahvatio propeler pogonskog stroja. Naložena je obdukcija nesretnog mladića, a prema prvim informacijama čini se da je, unatoč strašnim ranama abdomena gdje ga je zahvatio propeler, preminuo od nedostatka kisika, ne od posljedica teških ozljeda.</p><p>Poziv u pomoć, preciznije obavijest o tragediji, je stigla u nedjelju u 11.45 sati preko Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) pa su na lokaciju jedrilice “Cappella” isplovili službenici Lučke kapetanije Split te ispostave Milna, ali i pomorska policija s dežurnom zamjenicom Županijskog državnog odvjetnika.</p><p>Na unajmljenoj jedrilici, u vlasništvu ugledne međunarodne čarter tvrtke koja ima ispostavu u Zagrebu, zatekli su sedam državljana Njemačke u potpunom šoku no inače neozlijeđenih. Na jedrilici su bili uglavnom parovi i 11-godišnje dijete. Pokušali su objasniti kako je mladić završio ispod jedrilice dok je bila u kretanju pogonskim strojem. </p><p>Prema brodskoj dokumentaciji voditelj jedrilice,<strong> D.R.</strong> (34) iz Njemačke je pozvao pomoć u trenutku kada su bili oko 500 metara južno od kopna otoka Šolte, nakon što su uočili krv u moru te shvatili da im nedostaje jedan član posade. Prema prvim iskazima turista na brodu, koji su na jedrilici nalaze od srijede, čini se da je T.T. išao na pramac spustiti “bajbot” (gumenjak) u more navodno kako bi imali više prostora na palubi za sunčanje. U tom trenutku je najvjerojatnije izgubio ravnotežu i pao u more, a jedrilica je prošla preko njega...</p><p>Jedrilica "Cappella", model Sun Odyssey 440 nešto je dulji od 12 metara, a u četiri kabine stane osmero ljudi i dva člana posade. Nju je u nedjelju predvečer u splitsku luku doteglilo policijsko plovilo Pojišan kako bi se nastavio očevid i policijska istraga tragedije. </p>