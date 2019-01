Pao sa skele i poginuo: Igor u Opatiji radio da prehrani obitelj

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Rekli su nam to prijatelji Igora Bogatirova (45) koji je poginuo pri padu sa skele na gradilištu hotela Paris. Prema onome što su vidjeli ostali radnici koji su u tom trenutku bili na gradilištu, Bogatirov se, noseći knauf ploče, penjao po skeli postavljenoj uokolo pročelja hotela. Bio je na visini od pet metara kad ga je snažan nalet vjetra srušio. Pao je na tlo, navodno na glavu, i na mjestu preminuo.

- To je stvarno bio dobar dečko. Radio je što je stigao samo da prehrani obitelj. Jedno je vrijeme vodio i poznati osječki kafić, no kako u Osijeku sve propada, tako je i on radio s gubitkom, pa je zatvorio.

Nije mu preostalo drugo nego tražiti bilo kakav posao. Za blagdane je bio kod kuće, sa ženom i sinom. Proslavili su Božić i Novu godinu. Bio je sretan i pun planova jer je sa suprugom otvorio firmu koja se bavila čišćenjem i uređenjem prostora. Zaposlili su i neke radnike, dobili prve poslove i sve je to on vodio. Planirao je vratiti se u Osijek nakon završetka obnove hotela u Opatiji - rekao je njegov prijatelj.

Igorova obitelj u šoku je i nevjerici. Da joj je suprug pao sa skele, njegova supruga saznala je pročitavši vijest o tome na internetu. Nadala se da to nije on. Nekoliko puta ga je zvala, no nije ga dobila. Nakon što je čula da je nastradali muškarac ipak njen Igor, pala je u nesvijest. Policija je pokrenula istragu, a utvrdit će se i moguća odgovornost izvođača građevinskih radova. Postavlja se pitanje jesu li vremenski uvjeti bili odgovarajući za rad na visini i obavljanje takvih poslova.

Iz tvrtke AB Gradnja, koja obnavlja opatijski hotel, jučer su nam rekli da je stradali bio zaposlen kao njihov kooperant te da čekaju što će utvrditi policija i inspekcija. Inače, nekad poznati hotel, koji je donedavno bio ruševan i napušten, kupio je osječki poduzetnik Zdravko Josić te ga je počeo obnavljati.