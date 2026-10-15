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nastavljena ručnim glasovanjem

Pao sustav za glasovanje u Zagrebu: Skupština kasnila dva sata, evo što se dogodilo

Piše HINA,
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Pao sustav za glasovanje u Zagrebu: Skupština kasnila dva sata, evo što se dogodilo
Zagreb: 14. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Sjednica Gradske skupštine Zagreba suočila se s tehničkim problemima, što je dovelo do kašnjenja u glasovanju i prelaska na "ručno glasovanje" kako bi se nastavio rad.

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak je gotovo dva sata kasnila jer pri utvrđivanju dnevnog reda srušio sustav za glasovanje, a s obzirom na to da nije ponovno uspostavljen sjednica je oko 11 sati nastavljena "ručnim glasovanjem". Sada je u tijeku "aktualni sat" na kojem zastupnici postavljaju pitanja gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i njegovim zamjenicima.

Sjednica je počela u 9 sati utvrđivanjem dnevnog reda te u glasovanju većinom glasova nije prihvaćen prijedlog oporbenih klubova gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU, Drito i Zagrepčanke da se s dnevnog reda izostavi točka o povećanju poreza na nekretnine s pet na osam eura po metru četvornom godišnje, koju je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević. 

Potom je većinom glasova prihvaćena točka o odlučivanju o opravdanosti hitnosti prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene, koju je predložio Tomašević nakon čega se srušio sustav za glasovanje.

Uslijedila je stanka koju je proglasio predsjednik Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić nakon koje se čekalo da se sustav ponovno uspostavi, što se nije dogodilo. Mišić se ispričao zastupnicima što su "izgubili dva sata" te je najavio da će se sjednica nastaviti "ručnim glasovanjem". 

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Ponovio je glasovanje i za navedene točke, pri čemu točka o izostavljanju prijedloga o povećanju poreza na nekretnine ni u "ručnom glasovanju" nije prošla (14 za, 24 protiv).

Sjednica je nastavljena izjašnjavanjem zastupnika oko ostalih točaka dnevnog reda te je u tijeku "aktualni sat".

Nakon aktualnog sata klubovi gradskih zastupnika i Tomašević održat će konferenciju za novinare te će nakon toga početi rasprava o točkama dnevnog reda sjednice. 

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić najavio je da će sjednica trajati do 20 sati, a njezin nastavak bit će sutra.

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