NEUOBIČAJENO OŠTRA PORUKA

Papa: 'Diplomacija temeljena na sili je neprihvatljiva, zaštitite narod Venezuele'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Papa: 'Diplomacija temeljena na sili je neprihvatljiva, zaštitite narod Venezuele'
Papa Lav XIV. osudio je uporabu vojne sile kao sredstva za postizanje diplomatskih ciljeva i pozvao na zaštitu ljudskih prava u Venezueli u neuobičajeno oštrom godišnjem govoru o vanjskoj politici u petak

Admiral

Prvi američki papa rekao je da je slabost međunarodnih organizacija suočenih s globalnim sukobima "poseban razlog za zabrinutost".

"Diplomacija koja potiče dijalog i traži konsenzus među svim stranama zamjenjuje se diplomacijom temeljenom na sili", rekao je Lav u obraćanju 184 veleposlanika akreditiranih u Vatikanu.

ZATVORIO SVETU GODINU Papa Lav: Iskrivljena ekonomija oko nas od svega želi profitirati. Budite ljubazni prema strancima
Papa Lav: Iskrivljena ekonomija oko nas od svega želi profitirati. Budite ljubazni prema strancima

"Rat je opet u modi i žar za ratom se širi", rekao je Lav XIV., izabran za papu u svibnju.

Papa je pozvao svjetske vlade da "poštuju volju" naroda Venezuele u budućnosti, nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio prošlog vikenda operaciju rušenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Papa je naglasio da nacije moraju "zaštititi ljudska i građanska prava" Venezuelanaca.

