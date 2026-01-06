Obavijesti

News

ZATVORIO SVETU GODINU

Papa Lav: Iskrivljena ekonomija oko nas od svega želi profitirati. Budite ljubazni prema strancima

Piše HINA,
Papa Lav: Iskrivljena ekonomija oko nas od svega želi profitirati. Budite ljubazni prema strancima
Foto: Yara Nardi

Lav, koji je brigu za imigrante stavio u središte svojega ranog dijela papinstva, na vatikanskoj je svečanosti rekao kako je rekordnih 33,5 milijuna hodočasnika, koji su posjetili Rim tijekom Svete godine, trebalo naučiti da se ljudi ne tretiraju kao puka "roba" ili kao puki posao

Papa Lav u utorak je zatvorio Svetu godinu Katoličke Crkve, zatvorivši posebna "Sveta vrata" Bazilike svetog Petra i pozvavši pritom kršćane iz cijelog svijeta da pomognu onima kojima je potrebna pomoć i da se prema strancima odnose ljubazno.

Papa Lav kaže da je europsko jedinstvo u mirovnim naporima za Ukrajinu 'iznimno važno' 02:42
Papa Lav kaže da je europsko jedinstvo u mirovnim naporima za Ukrajinu 'iznimno važno' | Video: 24sata/reuters

Lav, koji je brigu za imigrante stavio u središte svojega ranog dijela papinstva, na vatikanskoj je svečanosti rekao kako je rekordnih 33,5 milijuna hodočasnika, koji su posjetili Rim tijekom Svete godine, trebalo naučiti da se ljudi ne tretiraju kao puka "roba" ili kao puki posao.

URBI ET ORBI Papa se ispričao pokislima pa osudio životne uvjete u Gazi
Papa se ispričao pokislima pa osudio životne uvjete u Gazi

- Oko nas je iskrivljena ekonomija koja od svega pokušava profitirati. Hoćemo li nakon ove godine biti spremniji prepoznati hodočasnika u posjetitelju, tražitelja azila u strancu, bližnjega u došljaku? - zapitao se papa.

Mass for the Epiphany of the Lord in St. Peter's Basilica at the Vatican
Foto: Yara Nardi

Svete godine ili jubileji obično se organiziraju svakih 25 godina i smatraju se vremenom mira, oprosta i pomilovanja. Hodočasnici u Rim mogu ući kroz posebna "Sveta vrata" u četiri rimske bazilike i mogu prisustvovati papinskim audijencijama tijekom cijele godine.

'POSEBNO MOLIMO ZA UKRAJINCE...' Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da nađu hrabrost za izravan dijalog: 'Da zvuk oružja stane...'
Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da nađu hrabrost za izravan dijalog: 'Da zvuk oružja stane...'

U utorak u 9:41 sati papa Lav je, odjeven u zlatom obrubljene svećeničke halje, zatvorio posebna brončana vrata crkve sv. Petra, čime je i službeno završila Sveta godina. Sljedeći jubilej se ne očekuje prije 2033. godine, kada bi Crkva mogla organizirati poseban jubilej kojim će obilježiti 2000 godina od Isusove smrti.

Pope Leo XIV closes the Holy Door of St. Peter's Basilica on the Feast of the Epiphany, at the Vatican
Foto: Yara Nardi

Vatikanski i talijanski dužnosnici u ponedjeljak su rekli da su hodočasnici u Rim u ovoj Jubilarnoj godini 2025. stigli iz 185 zemalja, najviše njih iz Italije, Sjedinjenih Država, Španjolske, Brazila i Poljske.

Jubilej 2025. obilježio je rijedak slučaj, kakav je zadnji put viđen prije 300 godina. Naime, otvorio ga je jedan papa - Franjo, a zatvorio njegov nasljednik - Lav.

POGLAVAROVA ŽELJA Papa: Tražio sam jednodnevno primirje za Božić. Rusi su odbili
Papa: Tražio sam jednodnevno primirje za Božić. Rusi su odbili

Franjo je umro u travnju nakon 12 godina na čelu Katoličke Crkve koja broji 1,4 milijarde članova. Posljednji jubilej održan pod dvojicom papa održan je 1700. godine, kada je Svetu godinu zatvorio Klement XI., a otvorio ju je Inocent XII.

2025 Catholic Holy Year
Foto: Staff

Lav, papa koji se obvezao da će se pridržavati Franjinih prepoznatljivih politika, poput dobrohotnosti prema homoseksualnim katolicima ili rasprave o ređenju žena, u utorak je ponovio kritike koje je često iznosio i pokojni papa Franjo, a odnosile su se na globalni ekonomski sustav. 

Prvi američki papa izrazio je žaljenje što današnji ekonomski sustav "ljudsku čežnju za potragom, putovanjem i ponovnim početkom pretvara u puki posao". 

