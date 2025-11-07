Papa Lav kritikom Trumpa potakao katoličke vođe da više pomažu imigrantima

Nedavne kritike pape Lava na račun antiimigracijske politike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa potakle su napore katoličkih vođa da pomognu imigrantima pogođenima tvrdokornom represijom američke vlade, kažu visoki izvori iz Crkve u toj zemlji. Nakon što je Lav u utorak pozvao na "duboko promišljanje" o postupanju vlade SAD-a prema imigrantima, nekoliko vodećih biskupa, kao i glavna mreža katoličkih časnih sestara u zemlji i njezina nacionalna mreža dobrotvornih organizacija, rekli su za Reuters da će pojačati svoj rad.

"Komentari pape Lava jačaju odlučnost onih od nas u Sjedinjenim Državama koji ostaju duboko predani dobrodošlici strancima", rekla je Kerry Alys Robinson, upraviteljica Catholic Charities USA, nacionalne mreže od 168 katoličkih dobrotvornih agencija.

Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Država, pooštrava svoje neodobravanje postupanja Trumpove vlade prema imigrantima.

„Potrebno je duboko razmisliti o ovome što se događa“, rekao je Papa u utorak, upitan o stanju migranata pritvorenih u saveznom objektu u Broadviewu blizu Chicaga u državi Illinois.

Čikaški kardinal Blase Cupich koji vodi nadbiskupiju od oko 2 milijuna katolika, rekao je da se učenja Crkve o pomaganju imigrantima ne mogu zanemariti.

„Ne radi se o nekoj apstraktnoj vrijednosti koju ljudi koji se izjašnjavaju kao kršćani mogu samo tako ignorirati“, rekao je Cupich za Reuters. „Ne, ovo je vrsta moralnog imperativa koji se testira ovdje i sada.“

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire objekt za imigraciju i carinsku provedbu u Broadviewu, u srijedu je u izjavi izjavilo da se pritvorenici drže u humanim uvjetima i da primaju tri obroka dnevno.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson izjavila je da je predsjednik Trump izabran na temelju obveza prema američkim biračima koje su uključivale deportaciju "ilegalnih imigranata kriminalaca".

"On održava svoje obećanje američkom narodu", rekla je Jackson za Reuters.

Lav neprestano pojačava svoje kritike prema Trumpu. U rujnu je papa rekao da je postupanje američke administracije prema imigrantima "nehumano", u komentarima koji su izazvali žestoke reakcije nekih istaknutih konzervativnih katolika.

Neobično je da vođa Crkve od 1,4 milijarde članova izravno komentira politiku u bilo kojoj pojedinoj zemlji. Vatikanski dužnosnici rekli su da je Lavu posebno stalo do postupanja prema imigrantima.

Pritvorenici u Chicagu dio su Trumpove agresivne represije nad imigrantima u tom gradu, gdje DHS tvrdi da je pritvoreno više od 3000 ljudi.

I redovnice su stale uz papu. „Slažemo se s papom Lavom i potvrđujemo da je način na koji dočekujemo strance odlučujuća mjera vrijednosti ove zemlje“, izjavila je za Reuters Konferencija redovnica, krovna skupina koja predstavlja katoličke časne sestre diljem SAD-a.

"Pozivamo vlasti da prekinu nasilne akcije protiv migranata, osiguraju im pristup skrbi i zaštite njihova ljudska prava dok su pritvoreni", poručila je skupina.