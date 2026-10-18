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RAZVESELIO VJERNIKE

Papa na prvoj misi nakon operacije i dijagnoze raka: 'Sad ću uz Božju pomoć nastaviti...'

Piše HINA,
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Papa na prvoj misi nakon operacije i dijagnoze raka: 'Sad ću uz Božju pomoć nastaviti...'
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Foto: Yara Nardi
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Nakon operacije raka pluća, Sveti Otac najavio je povratak svojim dužnostima uz Božju pomoć i molitve vjernika

Papa Lav obratio se u nedjelju mnoštvu okupljenom na Trgu svetog Petra u prvome javnom nastupu nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut prije pet dana. Poglavar Katoličke Crkve hodočasnicima se s prozora Apostolske palače u Vatikanu obratio smiješeći se, snažnim i jasnim glasom.

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Papa izašao iz bolnice

Sveti Otac u utorak je podvrgnut operativnom zahvatu u kojemu mu je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila, što je potaknulo nagađanja o tomu na koji bi način bolest mogla utjecati na njegov pontifikat koji zasad traje 17 mjeseci.

U nedjelju je Lav samostalno došao do prozora palače i, kao i obično, održao svoj redoviti tjedni podnevni Angelus. Zahvalio je ljudima iz cijelog svijeta na molitvama te najavio da će se postupno vraćati svim svojim dužnostima na čelu Crkve, koju čini 1,4 milijarde vjernika.

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- Nakon što sam prebrodio ovu osjetljivu fazu... sada ću postupno nastaviti sa svojim aktivnostima, uvijek uz Božju pomoć i uz vaše molitve - rekao je papa Lav.

Istodobno je pozvao hodočasnike koji su ga iščekivali da odbace sebične ambicije i "beskompromisno" služe Bogu.

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