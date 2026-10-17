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UKLONILI MU RAK S PLUĆA

Papa izašao iz bolnice

Piše Filip Sulimanec,
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Papa izašao iz bolnice
Foto: Yara Nardi
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Papa je u bolnici Gemelli od utorka, kada su mu liječnici odstranili dio desnog plućnog krila kako bi uklonili tumor

Papa Lav (71) je otpušten iz bolnice u Rimu nakon operacije kojom mu je uklonjen zloćudni tumor iz pluća. Papa je sposoban za otpust iz bolnice, izjavili su njegovi liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritoria u priopćenju koje je objavio Vatikan.

Pope Leo leaves Gemelli Hospital in Rome
Foto: Stoyan Nenov

U subotu poslijepodne izašao je iz bolnice bez tuđe pomoći, uz klicanje okupljenih koji su mu došli pružiti podršku, piše Guardian.

OBJAVIO VATIKAN Papa Lav izlazi iz bolnice
Papa Lav izlazi iz bolnice

Papa je u bolnici Gemelli od utorka, kada su mu liječnici odstranili dio desnog plućnog krila kako bi uklonili tumor.

 - Uzimajući u obzir rezultate krvnih pretraga, rendgensku snimku prsnog koša napravljenu jutros i cjelokupnu kliničku sliku, Sveti Otac ocijenjen je sposobnim za otpust iz bolnice - navodi se u priopćenju.

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