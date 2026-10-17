Papa izašao iz bolnice

Papa Lav (71) je otpušten iz bolnice u Rimu nakon operacije kojom mu je uklonjen zloćudni tumor iz pluća. Papa je sposoban za otpust iz bolnice, izjavili su njegovi liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritoria u priopćenju koje je objavio Vatikan.

Foto: Stoyan Nenov

U subotu poslijepodne izašao je iz bolnice bez tuđe pomoći, uz klicanje okupljenih koji su mu došli pružiti podršku, piše Guardian.

Papa je u bolnici Gemelli od utorka, kada su mu liječnici odstranili dio desnog plućnog krila kako bi uklonili tumor.

- Uzimajući u obzir rezultate krvnih pretraga, rendgensku snimku prsnog koša napravljenu jutros i cjelokupnu kliničku sliku, Sveti Otac ocijenjen je sposobnim za otpust iz bolnice - navodi se u priopćenju.