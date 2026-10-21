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mahao hodočasnicima

Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije raka

Piše HINA,
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Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije raka
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Foto: Yara Nardi
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Papa Lav vratio se u srijedu na Trg svetog Petra, mahao je hodočasnicima i blagoslivljao bebe iz svojeg otvorenog papamobila dok je održavao svoju prvu opću audijenciju u Vatikanu nakon operacije raka pluća prije osam dana.

Sedamdesetjednogodišnji Papa, koji je u nedjelju obećao da će postupno nastaviti svoje dužnosti kao poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu, stajao je u stražnjem dijelu vozila dok se ono kretalo trgom, mahao, smiješio se i zastajao kako bi razgovarao s hodočasnicima. Lavu je 13. listopada kirurški odstranjen donji režanj desnog pluća, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća.

Najmlađi papa u zadnjih nekoliko desetljeća, izabran tek u svibnju 2025., dobio je dijagnozu koja je izazvala šok i pokrenula pitanja o budućem obliku njegova pontifikata.

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Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil VIDEO
Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil | Video: 24sata/reuters

Audijencija u srijedu, prva koju je papa održao od 7. listopada, protekla je u uobičajenom formatu. Gomile su se počele okupljati satima prije početka u 9.45, držeći kišobrane pod sivim nebom i sitnom kišom.

"Prvo što vam želim reći jest hvala za podršku i molitve", rekao je Lav okupljenom mnoštvu na događaju koji je trajao 50 minuta, ne spominjući izričito svoje zdravlje.

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"Hvala Bogu na njegovoj velikodušnosti", rekao je Papa, govoreći jasnim glasom dok su se na Trgu orili uzvici odobravanja. "Obnovimo svoje povjerenje u Božju dobrotu i milosrđe", rekao je.

Papin raspored još je nesiguran

Nakon obilaska Trga u srijedu, Lav je održao propovijed na talijanskom. Jedina veća promjena u odnosu na prethodne prilike bila je ta što je nakon toga uputio kratke pozdrave na sedam umjesto na devet drugih jezika.

Njegovi liječnici rekli su da je operacija uspješno završena, bez komplikacija. Još nisu objavili veličinu tumora niti je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, ključne čimbenike za određivanje prognoze.

Pope Leo holds his first weekly general audience since cancer surgery
Foto: Yara Nardi

Vatikan nije dao nikakve naznake o Lavovu rasporedu nakon srijede.

Papa bi trebao posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenoga, na jednom od najintenzivnijih putovanja organiziranih za katoličkog vođu u zadnjih nekoliko desetljeća, ali ostaje nejasno hoće li to putovanje ići po planu.

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Lavovljev glavni kirurg rekao je da bi se Papa mogao potpuno oporaviti na vrijeme za putovanje, ali državni tajnik Vatikana naznačio je da bi Papa možda trebao prilagoditi tempo svojeg rasporeda kako bi pospješio oporavak.

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