KRITIZIRAO PORUKU

Papa Lav reagirao: Prijetnje Iranu su doista neprihvatljive!

Piše HINA,
Papa Lav u utorak je rekao da su prijetnje narodu Irana "doista neprihvatljive", nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu totalnim uništenjem u objavi na društvenim mrežama

"Danas, kao što svi znamo, postojala je ova prijetnja cijelom narodu Irana i to je doista neprihvatljivo", rekao je papa, koji se pojavio kao otvoreni kritičar iranskog rata. Lav je rekao da "ovdje svakako postoje pitanja međunarodnog prava, ali čak i više od toga, to je moralno pitanje".

Papa koji je poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih je tjedana pojačao svoje kritike američko-izraelskog rata protiv Irana. Prošli je tjedan uputio svoj prvi izravni apel Trumpu, pozivajući ga da pronađe "izlaz" za okončanje sukoba.

Papa je u utorak u neobičnom apelu pozvao građane diljem svijeta da se obrate svojim političkim predstavnicima i zatraže od njih da okončaju regionalni sukob koji se sve više širi.

REVOLUCIONARNA GARDA
VIDEO Iranci Trumpa pretvorili u Hitlera i 'zakeljili' na raketu

"Ljudi žele mir", rekao je. "Pozvao bih građane svih uključenih zemalja da kontaktiraju vlasti - političke vođe, kongresnike - kako bi ih zamolili da rade na miru."

Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade.

Ako Islamska Republika prekrši rok,  "čitava civilizacija će večeras umrijeti", napisao je Trump u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Trump pristao na primirje. Iranci: Povukao se i pristao je na naše uvjete za prekid vatre
IZ MINUTE U MINUTU

Trump pristao na primirje. Iranci: Povukao se i pristao je na naše uvjete za prekid vatre

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'

