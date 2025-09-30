Obavijesti

MIROVNI PLAN

Papa Lav se nada da će Hamas prihvatiti Trumpov plan za Gazu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

"Ima vrlo zanimljivih elemenata" u planu, rekao je Papa, prenosi agencija ANSA. "Nadam se da će ga Hamas prihvatiti u predviđenom roku"

Papa Lav je u utorak pohvalio mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu i izrazio nadu da će ga prihvatiti palestinska militantna skupina Hamas.

"Ima vrlo zanimljivih elemenata" u planu, rekao je Papa, prenosi agencija ANSA. "Nadam se da će ga Hamas prihvatiti u predviđenom roku".

Hamas nije sudjelovao u razgovorima o planu koji predviđa razoružanje skupine, što je Hamas dosad odbijao. Skupina je ranije rekla da će razmotriti plan u dobroj vjeri i odgovoriti. 

Izrael je obećao da će poduzeti sve da nastavi pomorsku blokadu Gaze dok traje rat s Hamasom.

"Ljudi sa svih strana kažu 'Nadajmo se da neće biti nasilja, da će se ljudski životi poštivati'. To je vrlo važno", rekao je Lav.

