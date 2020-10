Papa za istospolne zajednice: 'Homoseksualci su Božja djeca i imaju pravo biti dio obitelji'

U dokumentarcu objavljenom u srijedu papa Franjo je rekao da istospolni parovi trebaju imati pravo na građanske zajednice pred zakonom te da budu na taj način zaštićeni

<p>Papa Franjo pozvao je na usvajanje zakona kojima bi istospolni parovi mogli sklopiti građanske zajednice ili životna partnerstva. Rekao je to u dokumentarcu 'Francesco' objavljenom u srijedu, kojim je i napravio velik odmak od uobičajenog stava Vatikana.</p><p>- Homoseksualci imaju pravo biti dio obitelji - rekao je papa Franjo i dodao da su oni djeca Božja te da imaju pravo na obitelj.</p><p>- Nitko ne bi trebao biti izbačen ili očajan zbog toga - rekao je.</p><p>Dodao je da im je nužno omogućiti da budu u partnerstvu pred zakonom i da su zaštićeni te da se zalagao za to. </p><p>Kako prenosi <a href="https://www.nbcnews.com/news/religion/pope-calls-civil-unions-same-sex-couples-major-departure-vatican-n1244137?cid=ed_npd_bn_tw_bn">NBC News</a>, dok je bio nadbiskup u Buenos Airesu, zalagao se za građanske zajednice kao alternativu istospolnom braku, no sada prvi put kao papa izlazi s ovakvom podrškom istospolnoj zajednici.</p>