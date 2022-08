Papa želi u Sjevernu Koreju, Kimu rekao da mu pošalje poziv

Papa Franjo je u televizijskom intervjuu u petak zamolio vlasti u Pjongjangu da ga pozovu u posjet Sjevernoj Koreji, dodavši da neće propustiti priliku da posjeti tu zemlju i radi za mir.

Potencijalni papin posjet izoliranoj, nuklearno naoružanoj zemlji bio je najavljen 2018. godine kada je bivši južnokorejski predsjednik Moon Jae-in započeo diplomaciju s čelnikom Pjongjanga Kim Jong Unom.

Moon, koji je katolik, rekao je na samitu da mu je Kim rekao da će papa biti "entuzijastično" dočekan.

Papa Franjo je tada odgovorio da bi bio voljan posjetiti tu zemlju ako dobije službeni poziv.

No Pjongjang je uglavnom prekinuo kontakt sa Seulom nakon što je propao drugi samit između Kima i tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa 2019. godine.

"Kada me pozovu - to jest, molim vas, pozovite me - neću reći ne", rekao je papa Franjo južnokorejskoj državnoj televiziji KBS u intervjuu koji je emitiran u petak.

"Cilj je jednostavno bratstvo", dodao je.

Veze Sjeverne i Južne Koreje bile su na najnižoj razini otkako je Seul u svibnju inaugurirao novog predsjednika, Yoon Suk-yeola.

Yoon je ponudio pomoć Sjevernoj Koreji u zamjenu za denuklearizaciju, ali je Kimov režim ismijao plan.

Sjeverna Koreja je okrivila Južnu Koreju za izbijanje covida-19 u svibnju, a ranije u kolovozu je zaprijetila da će "izbrisati" vlasti Seula kao odmazdu.

Sjeverna Koreja je ove godine izvela rekordan broj testiranja oružja, uključujući ispaljivanje interkontinentalne balističke rakete u punom dometu prvi put od 2017. godine.

"Radite za mir"

Papa je više puta pozvao Korejce na poluotoku da "rade za mir".

"Vi, korejski narod, patili ste zbog rata", rekao je.

Vjerska sloboda sadržana je u ustavu Sjeverne Koreje, ali su sve vjerske aktivnosti zabranjene izvan institucija koje odobrava država.

Početkom 20. stoljeća, prije podjele poluotoka, Pjongjang je bio regionalno misionarsko središte s mnoštvom crkvi i rastućom kršćanskom zajednicom pa je dobio naziv "Jeruzalem Istoka".

No Kim Il Sung, osnivač S. Koreje i djed sadašnjeg vladara, kršćanstvo je smatrao prijetnjom i iskorijenio ga je pogubljenjima i radnim logorima.

Sjevernokorejski režim sada dopušta katoličkim organizacijama da provode humanitarne projekte, ali izravni odnosi te zemlje s Vatikanom ne postoje.

Papa Franjo posjetio je Južnu Koreju 2014. godine i ondje je održao posebnu misu posvećenu ponovnom ujedinjenju dviju Koreja.

