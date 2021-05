Penjao sam se na vulkan Nyiragongo četiri i pol sata. Prizor na vrhu ostavio me bez teksta. Divno je. Spavao sam gore. Po ničemu se nije moglo naslutiti ono što je uslijedilo, rekao je Kristijan Iličić (34), poznati bloger i svjetski putnik.

Došao je u Kongo prije šest dana kako bi vidio gorile i vulkan, a onda je otišao dalje, samo par sati prije nego je jedan od najaktivnijih vulkana u svijetu, Nyiragongo, eruptirao u subotu predvečer. Erupcija je zacrvenila nebo iznad grada Gome na istoku Konga, čiji se stanovnici sjećaju posljednje erupcije Nyiragonga 2002., koja je ubila 250 ljudi, a 120.000 su ostali beskućnici.

- Istina je sve što piše u medijima, da je lava došla do aerodroma te do samog centra grada. Javili su mi to i moji prijatelji rendžeri. Uspio sam otići u zadnji čas, inače bih bio zarobljem u tom opasnom mjestu prepunom sukoba - rekao je Kristijan.

U većem dijelu grada nestalo je i struje, telefonske linije su zauzete, a tisuće ljudi je evakuirano iz Gome. Neki su pobjegli prema istoku prema granici sa susjednom Ruandom, dok su drugi pobjegli prema zapadu.

- Najproblematičnije je to da lava ne dođe do jezera Kivu na granici Ruande i DR Konga, koje je puno plinova. Tada bi moglo doći do eksplozije koja bi ubila milijune ljudi - kaže Iličić koje će nastaviti svoje putovanje idućih dana po Africi.

Otkrio nam je da je odmah po slijetanju u DR Kongo dobio pratnju rendžera koji su turistima neophodni zbog krvavih sukoba u ovoj vječnoj ratnoj zoni u kojoj pobunjenici ne miruju. U njihovoj se pratnji i popeo na vrh vulkana koji se nalazi na 3500 metara nadmorske visine. Uz njega se, kaže, na vrh popelo i još 10 turista.

- Temperatura je tamo oko 3,4 stupnja, ali samo dok se ne približite lavi. Onda je oko 15 stupnjeva. Bio sam u kratkim rukavima i nije mi bilo hladno. Nikad neću zaboraviti taj pogled koji me dočekao. To je nešto spektakularno i odmah shvatiš koliko smo mi ljudi mali i koliko moramo biti ponizni pred tako veličanstvenom prirodom - rekao je Iličić.

A kako bi mu doživljaj bio još čudesniji, prespavao je u drvenoj kućici sklepanoj od dasaka na samo vrhu kratera.

- Te kućice donekle štite od vjetra koji tamo dosta puše. Ujutro sam se probudio, oprao zube, doručkovao i na samom krateru gledao izlazak sunca. Bilo je tako lijepo i spokojno. Ne mogu vjerovati da je samo par kasnije došlo do takve drame. Spustio sam se u grad i tamo ručao, a onda sjeo na let za Etiopiju. Tamo sam saznao za erupciju i od tada sam stalno u kontaktu sa svojim rendžerima i ostalim prijateljima koje sam tamo upoznao. Tamo trenutno vlada velika panika - kaže Kristijan.

Objasnio je i da vulkan nije eruptirao odozgora, već ima brojne kanale sa strane kroz koje curi lava.