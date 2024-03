Par se bacio sa zgrade u Srbiji, susjedi otkrili: 'Slabo ih znamo, nitko ih ovdje nije posjećivao'

Cijela Vojvodina šokirana je tragedijom koja je obilježila ovaj vikend u Novom Sadu. Što se to dogodilo u životima dvoje mladih supružnika, L.P.S. i M.P.S, da proteklog petka prvo ubiju svoja dva sinčića, a potom skoče sa 17 - tog kata zgrade, vjerojatno nikada neće biti do kraja razjašnjeno. Kao i njihovu smrt, i njihov život posljednjih godina, obavijen je velom tajne, s obzirom na to da njihovi susjedi i prijatelji ne znaju gotovo ništa o njihovom zajedničkom, a ni prošlom životu.

- Iako tu žive posljednje dvije ili tri godine, slabo ih poznajemo. Otkako su doselili nisu se baš družili sa susjedima niti previše izlazili. Ona je bila sitna mlada mršava djevojka koja je ponekad znala prošetati sa starijim sinčićem niz ulicu tek ovlaš pozdravivši prolaznike. Maleni je bio prekrasan, crnokos, s lijepim loknicama. Zadnji puta sam ju vidjela kada je bila trudna s drugim djetetom. Maleni je vozio biciklić pored nje. Od tada ju uopće nisam vidjela i mislila sam da više ni ne žive tu - rekla je jedna od susjeda. Ne znaju ni odakle su točno došli ni koliko su u braku. Nitko im nikada nije dolazio u posjetu.

- Njega se znalo viđati rano ujutro, već oko pola 5, kako izlazi iz kuće s ruksakom na leđima. Išao je raditi, ali ne znam gdje, vraćao se oko 17 sati. Ni s kim nije pričao. Kako bi ušao u kuću, tako više nije izlazio - kaže drugi susjed dodajući kako je mala kuća u kojoj su živjeli kao podstanari zapravo vlasništvo starijeg čovjeka koji živi u Švedskoj. Povremeno je dolazio jer je pored te male, njegova velika kuća. Susjedi kažu kako je čovjek umro prije dva tjedna.

'Nije bilo svađe'

Nikada se iz kuće bračnog para nije čula nikakva svađa, galama niti glazba, iako je on prije pet godina bio producent i tekstopisac za jedan glazbeni heavy metal bend iz Novog Sada.

- Znao sam njega i njegovu obitelj i sestru. Potresla me je vijest o strašnom događaju. No, ne znam što mu se događalo u životu jer nismo bili u kontaktu posljednjih 4-5 godina - kazao je frontman tog benda.

Posljednji trenuci koje je par proveo u maloj iznajmljenoj kući bili su zasigurno mučni za oboje. Naime, odlučili su ubiti svoja dva malena dječaka. Prema svemu sudeći, učinili su to tako što su ih otrovali jer je pred kućom pronađena mala vrećica u kojoj je bio pesticid. Nakon što su se uvjerili da su djeca mrtva, njih dvoje pošli su, držeći se za ruke, do 10 kilometara udaljenog Novog Sada. Po svemu sudeći, išli su pješice jer su im pred kućom ostali bicikli. Došavši do dva nebodera i pokušali su ući u jedan. Oba su bila zaključana pa su zvonili stanarima ne bi li ih netko pustio. I netko ih je u konačnici i pustio. Posljednji puta ih je u petak navečer zabilježila nadzorna kamera postavljena na ulazu u zgradu. Ušli su i dalje se držeći za ruke i to se jasno vidi na snimku kojega je preuzela policija.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Izlaz na krov zgrade nam je uvijek zaključan ali gore si je jedan stanar postavio sušionu za rublje te je postavio staklena vrata. Bilo je prije 22 sata u subotu kada se u zgradi začulo kao da je netko razbio neko staklo i potom tišina. Uskoro su ljudi počeli vrištati na ulici i bili smo šokirani onime što smo čuli da se dogodilo. U podnožju zgrade kod parka koji se nalazi sa stražnje strane zgrade, na betonu, ležala su dva tijela. Policija je brzo došla. Konstatirana je njihova smrt na licu mjesta. Navodno policija nije odmah znala o kome se radi jer ni jedno ni drugo nisu kod sebe imali osobne dokumente - kažu susjedi zgrade koji su odmah idući dan popravili razbijena vrata prema krovu zgrade i sada više ne puštaju ući nikoga tko ne živi u njoj.

Šokantan prizor

Nakon što je policija identificirala mladi par, istraga ih je dovela do iznajmljene kuće pa se tek u subotu popodne otkrio pravi užas. Oko 17 sati policija je provalila u kuću mladog para i otkrila da se u njoj nalaze mrtva djeca. Neslužbeno se doznaje kako je to bio prizor koji je šokirao i najiskusnije policajca. Dva dječaka od 1 i 3 godine ležali su na krevetu, bez znakova života. Cijela je kuća bila jako skromno namještena; nije bilo kreveta, nego samo madraca na podu, nije bilo televizora ni druge tehnike. Navodno su sve prostorije u kući bile obojene u crno, a po zidovima su se nalazili crteži i simboli egipatskog zagrobnog života.. Susjedi su doznali da se nešto strašno dogodilo tek kada su u ulicu došla vozila Hitne pomoći i pogrebnog poduzeća. Više od četiri sata trajao je očevid nakon čega je novosadska policija iz kuće odnijela sve predmete koji bi im mogli pomoći u rasvjetljavanju okolnosti ove tragedije. Navodno istraga ide i u smjeru da se ispituju okolnosti da par bio pripadnik neke sekte.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Zanimljivo je da niti jedno od njih dvoje nije imalo nikakve profile na društvenim mrežama, da su se držali iznimno izolirano te da, ni dva dana nakon tragedije, nitko od njegove ili njene obitelj nije došao do kuće u kojoj su živjeli makar upaliti svijeće, a kojih također nema ni na mjestu na kojemu su oni skončali. Ispred kuće ostalo je malo sušilo za sušenje veša na kojemu je bila rasprostrta samo crna odjeća, muška i ženska, te dva odrasla bicikla. Nigdje nije bilo nikakvih pokazatelja da u toj kući žive mala djeca. Prozori na katu imali su spuštene roletne dok se kroz druge u prizemlju nije moglo primijetiti ništa neobično, osim skromnog interijera i zidova koji nisu bili obojeni u crno. Zanimljivo je da je u malom neobrađenom vrtu iza kuće bio posađen samo mladi luk.

- Nemamo nikakve informacije ni o rezultatima obdukcije ni o vremenu i mjestu sahrane" dodaju susjedi koji i dalje s jezom prolaze pored male napuštene kuće na čijim vratima stoji policijski pečat i zabrana ulaska.