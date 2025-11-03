Obavijesti

News

Komentari 0
PODZEMNE GALERIJE

Pariške katakombe zatvaraju se za sve posjetitelje zbog obnove

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Pariške katakombe zatvaraju se za sve posjetitelje zbog obnove
2
Foto: Profimedia

Nakupljanje vlage u katakombama, koja kaplje po tlu i posjetiteljima i stvara lokve "loše je za očuvanje kostiju"

Pariške katakombe, jedna od glavnih pariških turističkih atrakcija, za neke i najmorbidnija, od ponedjeljka se zatvaraju na šest mjeseci za posjetitelje zbog obnove. Te podzemne galerije, posljednje počivalište za milijune tijela iskopanih s groblja glavnoga grada u razdoblju između srednjeg vijeka i Francuske revolucije, bit će modernizirane, dobit će bolju ventilaciju, rasvjetu i poboljšan raspored. 

Radovi, koji će stajati pet i pol milijuna eura, osmišljeni su tako da poboljšaju doživljaj posjeta za 600.000 ljudi, koliko ih godišnje obiđe muzej kosturnicu, a pridonijet će i očuvanju posmrtnih ostataka koji se ondje nalaze.

In the Paris Catacombs, a long underground path with structures formed by human bones, near Montparnasse, Paris, France
Foto: Profimedia

Nakupljanje vlage u katakombama, koja kaplje po tlu i posjetiteljima i stvara lokve "loše je za očuvanje kostiju", rekla je AFP-u administratorica lokacije, Isabelle Knafou, dodavši kako vlaga omogućuje bakterijama da se ondje nasele i bujaju na nagomilanim skeletnim ostacima.

REALISTIČAN PRIKAZ Pariz nudi i virtualnu šetnju kroz njihove čuvene katakombe
Pariz nudi i virtualnu šetnju kroz njihove čuvene katakombe

Svrha obnove je smanjiti taj problem. Istodobno će se restrukturirati gotovo 800 metara duga staza kojom posjetitelji hodaju za vrijeme obilaska katakombi, a sve to s ciljem očuvanja "autentičnog" duha mjesta, rekla je Knafou.

1049559209
Foto: Profimedia

Grafiti naslikani na nekim mjestima bit će uklonjeni, premda su, kako je kazala Knafou, većinu natpisa pronađenih na zidovima galerija ostavili posjetitelji u 19. stoljeću i oni "gotovo" da pridonose povijesnoj vrijednosti mjesta.

Otkrila je i da su zbog raširene prakse krađe kostiju u prošlosti one sada zacementirane. Kazala je da "neki posjetitelji - posebno Amerikanci - dolaze ondje da bi se međusobno malo preplašili, a pritom nisu ni svjesni da se radi o pravim ljudskim kostima".

- U takvim slučajevima im objasnimo da su to naši preci i da vjerojatno ni oni ne bi željeli da se netko igra lubanjom njihove bake.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025