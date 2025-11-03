Pariške katakombe zatvaraju se za sve posjetitelje zbog obnove

Pariške katakombe, jedna od glavnih pariških turističkih atrakcija, za neke i najmorbidnija, od ponedjeljka se zatvaraju na šest mjeseci za posjetitelje zbog obnove. Te podzemne galerije, posljednje počivalište za milijune tijela iskopanih s groblja glavnoga grada u razdoblju između srednjeg vijeka i Francuske revolucije, bit će modernizirane, dobit će bolju ventilaciju, rasvjetu i poboljšan raspored.

Radovi, koji će stajati pet i pol milijuna eura, osmišljeni su tako da poboljšaju doživljaj posjeta za 600.000 ljudi, koliko ih godišnje obiđe muzej kosturnicu, a pridonijet će i očuvanju posmrtnih ostataka koji se ondje nalaze.

Foto: Profimedia

Nakupljanje vlage u katakombama, koja kaplje po tlu i posjetiteljima i stvara lokve "loše je za očuvanje kostiju", rekla je AFP-u administratorica lokacije, Isabelle Knafou, dodavši kako vlaga omogućuje bakterijama da se ondje nasele i bujaju na nagomilanim skeletnim ostacima.

Svrha obnove je smanjiti taj problem. Istodobno će se restrukturirati gotovo 800 metara duga staza kojom posjetitelji hodaju za vrijeme obilaska katakombi, a sve to s ciljem očuvanja "autentičnog" duha mjesta, rekla je Knafou.

Foto: Profimedia

Grafiti naslikani na nekim mjestima bit će uklonjeni, premda su, kako je kazala Knafou, većinu natpisa pronađenih na zidovima galerija ostavili posjetitelji u 19. stoljeću i oni "gotovo" da pridonose povijesnoj vrijednosti mjesta.

Otkrila je i da su zbog raširene prakse krađe kostiju u prošlosti one sada zacementirane. Kazala je da "neki posjetitelji - posebno Amerikanci - dolaze ondje da bi se međusobno malo preplašili, a pritom nisu ni svjesni da se radi o pravim ljudskim kostima".

- U takvim slučajevima im objasnimo da su to naši preci i da vjerojatno ni oni ne bi željeli da se netko igra lubanjom njihove bake.