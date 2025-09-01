Obavijesti


Park prirode Medvednica šalje upozorenje: Stršljeni okupirali stazu, izbjegavajte ovu stazu


Stršljeni pripadaju porodici osa, dio su ekosustava i biološkog lanca. Stršljeni love kukce pa na taj način suzbijaju razne štetnike i tako pridonose prirodnoj ravnoteži, kažu iz parka

Park prirode Medvednica izdao je upozorenje posjetiteljima zbog povećanog broja stršljena uz planinarsku stazu broj 9, koja vodi od Talana prema planinarskom domu Risnjak.

- Uz stazu se pojavio veći broj stršljena stoga svima, a posebno osobama koje su alergične na ubode osa, pčela i sl. savjetujemo da izbjegavaju ovo područje - rekli su iz Parka. 

Dodaju da stršljeni pripadaju porodici osa, dio su ekosustava i biološkog lanca.

- Stršljeni love kukce pa na taj način suzbijaju razne štetnike i tako pridonose prirodnoj ravnoteži - kažu. 

Ističu i kako se gnijezda stršljena u šumi ne uklanjaju, osim ako nisu u neposrednoj blizini objekata.

- U urbanim dijelovima (s kuća, iz vrtova, gradskih parkova i sl.) stršljene uklanjaju za to osposobljene osobe - zaključili su.

