Park prirode Medvednica šalje upozorenje: Stršljeni okupirali stazu, izbjegavajte ovu stazu

Park prirode Medvednica izdao je upozorenje posjetiteljima zbog povećanog broja stršljena uz planinarsku stazu broj 9, koja vodi od Talana prema planinarskom domu Risnjak.

- Uz stazu se pojavio veći broj stršljena stoga svima, a posebno osobama koje su alergične na ubode osa, pčela i sl. savjetujemo da izbjegavaju ovo područje - rekli su iz Parka.

Dodaju da stršljeni pripadaju porodici osa, dio su ekosustava i biološkog lanca.

- Stršljeni love kukce pa na taj način suzbijaju razne štetnike i tako pridonose prirodnoj ravnoteži - kažu.

Ističu i kako se gnijezda stršljena u šumi ne uklanjaju, osim ako nisu u neposrednoj blizini objekata.

- U urbanim dijelovima (s kuća, iz vrtova, gradskih parkova i sl.) stršljene uklanjaju za to osposobljene osobe - zaključili su.