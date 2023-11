'Parkirala sam auto i otišla. Kad sam se vratila policajac je rekao da mi je srna pala na auto...'

Sjećam se bila je subota, dan prije Cvjetnice. Parkirala sam auto iznad Britanca, više se ne sjećam točne adrese, no znam da je tamo bila niska prizemnica, a sad je veliko crno, moderno zdanje. Još sam bila super sretna jer sam uspjela tamo naći mjesto, prisjećala se bizarne nezgode V. M., vlasnica vozila na koje je 28. ožujka 2018. u centru Zagreba s krova zgrade pala srna. Štetu koju je srna prouzročila na njezinu autu, budući da je imala kasko, platilo je Euroherc osiguranje, koje je potom na Trgovačkom sudu tužilo Grad Zagreb i tražilo da im podmiri isplaćeno.

Vlasnica je kazala kako je tog dana uredno platila parking te otišla obaviti što je imala ostavivši auto parkiran na označenom parkirališnom mjestu. Bilo je to oko 12 sati u Ulici Ivana Kukuljevića nasuprot broja 5.

- Sa stražnje strane te kuće bilo je brdovito, iznad je Tuškanac i ima šume. Što je preplašilo srnu ne znam, ali nekako je uspjela skočiti na krov te niske kuće i preko. Sreća da nikoga od prolaznika nije bilo u to vrijeme jer bi sigurno bilo ozlijeđenih. Sve je to vidio jedan svjedok koji je odmah pozvao policiju. Ispričao im je da se srna nakon pada, tako ozlijeđena i ošamućena, podigla i udaljila, no nije daleko stigla - ispričala je V. M.

Ona se oko 15 sati s prijateljicom vratila do svog vozila i zatekla policajca kako ju čeka.

- Baš sam ga bila oprala i prvo što smo primijetile bile su crvene točkice na vozilu. Mislila sam da je u pitanju boja dok nisam došla bliže i shvatila da je to krv. Policajac je pitao tko smo i što tamo radimo, a kad sam odgovorila da sam ja vlasnica vozila uzvratio je da baš mene čeka. Dok sam slušala kako govori da mi je srna pala na vozilo, da su zvali lovačko društvo ili nekoga te da moraju napraviti očevid mislila sam da se šali. Rekla sam mu da nije 1. april, nego Cvjetnica, a on je kazao da ako mu ne vjerujem mogu vidjeti leš životinje u vreći kod čovjeka koji ju je pokupio. Nisam htjela to gledati - kazala je vlasnica.

Policajac joj je rekao da, ako ima kasko, ne mora ništa brinuti jer će sve pokriti osiguravajuće društvo.

- To me malo razljutilo jer znam da nisam ništa kriva. Što da se to dogodilo nekome tko nema kasko? Znači, morao bi sam snositi trošak popravka. Kako je to moguće? Da nema tu nikakve odgovornosti Grada čiji Zagrebparking uredno naplati parkiranje ili kaznu ako ne platiš kartu, a ako ti se nešto dogodi na njihovom parkiralištu nitko nije odgovoran?! - pitala se V. M.

Sjeća se da popravak i nije bio tako skup, oko tri ili četiri tisuće kuna jer srna nije pala na sredinu krova niti na vjetrobransko staklo, već je na vozilo pala bočno te je udarila u dio između krova i vrata automobila.

- Ja sam odvezla auto na servis i znam da je osiguranje pokrilo trošak, a što je dalje bilo, nemam pojma. U svakom slučaju, mislim da ljudi trebaju biti svjesni što se sve može dogoditi u gradu kako se ne bi iznenadili i kako bi pripazili - poručuje.

Podsjetimo, Trgovački sud u Zagrebu presudio je u studenom da Grad Zagreb mora platiti Euroherc osiguranju 454,97 eura štete i 648,67 eura parničnog troška koji su oni isplatili vlasnici kasko osiguranog parkiranog automobila. Kada je vlasnica došla do parkiranog vozila tamo su već bili policajci radi očevida zbog pada divljači s krova na vozilo. Nesretna srna je na mjestu uginula, a nesreću je policiji prijavila nepoznata osoba.

- Tužitelj navodi da je njegov osiguranik pretrpio štetu na dijelu ceste i zemljišta koji je u vlasništvu tuženika, da se radi o šteti od opasne stvari (divljač) koju tuženik na području svoje lokalne samouprave ima obvezu zbrinuti i smjestiti - navodi se u tužbenom zahtjevu.

Tuženik, odnosno Grad Zagreb, u odgovoru na tužbu ne osporava visinu niti sam nastanak štetnog događaja, ali osporava da je odgovoran. Navodi da se u konkretnom slučaju radi o nepredvidivom uzroku, odnosno višoj sili koja se nije mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti. Ističe da nije vlasnik stradale srne te da uredno ispunjava sve obveze i poduzima potrebne mjere iz svoje nadležnosti.

- O višoj sili nema govora jer je Grad znao za mogućnost migracije divljači s Medvednice prema naseljenom gradskom području 'pa se stoga ni na koji način ne može smatrati da je dolazak srne na krov stambene zgrade, na koji je srna lako skočila s obzirom na svoje prirodne osobine i s obzirom na konfiguraciju terena, a s kojeg krova je potom (od)skočila (pala), na vozilo osiguranika tužitelja, viša sila, odnosno događaj koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti - obrazložila je sutkinja nepravomoćnu presudu.