Parkirao auto na ulazu u kafić: 'Pokušava sabotirati naš rad'

Stanovnici i posjetitelji Opatije jučer su ugledali vrlo neobičan prizor. Osobni automobil bio je parkiran na ulazu u buffet Elita na opatijskoj Slatini, preko puta opatijske najveće plaže.

Vozilo je onemogućilo prolaz do ugostiteljskog objekta. Riječ je o starom slučaju koji je ovih dana ponovno aktualiziran, piše Novi list.

Ukratko, spomenuti ugostiteljski objekt posluje u prostoru koji je u vlasništvu Grada Opatije, no 20-ak kvadrata terase je u suvlasništvu 20-ak stanara zgrade i premda je većina dala suglasnost opatijskom ugostitelju Eliti Tonu Markuu da je može koristiti, jedan među njima se tome protivi i sudskim putem zahtijeva deložaciju.

Obje strane smatraju da su u pravu i dok traju sudski procesi, među kojima je do sada prema jednom rješenju bila i odluka o uklanjanju stolova s terase, no zatim je, navodi Marku, došlo i do obrata u postupku pa mu je ponovo omogućen rad,

– Radim po zakonu i imam uredne papire, među kojima i potpisanu i važeću suglasnost gotovo svih stanara koji su suvlasnici terase – rekao Marku koji je u društvu supruge Roze sjedio na terasi, ali ući u lokal Elita zbog auta koji je bio parkiran na način da je blokirao prilaz, bilo je nemoguće. Intervenirali su policija, državni inspektorat i nadležni u Gradu Opatiji, no auto je i dalje bio parkiran na terasi.

– Kad smo jutros došli na posao, čekao nas je ovaj prizor. Što reći? Auto je parkirao Božidar Mirković, čovjek koji nam putem privatnih tužbi pokušava onemogućiti poslovanje – požalio se Ton Marku koji kaže da će se cijeli slučaj koji traje već godinama, u studenom ove godine ponovo »pretresati« na sudu budući da je parnica, po njegovim riječima, ponovo vraćena – na početak, navodi Novi list.

Tema: Hrvatska