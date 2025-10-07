Pas na autocesti A3 kod Nove Gradiške: Vozi se 60 km/h

HAK u utorak ujutro javlja da je na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška viđen pas.

Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici i Gorskom kotaru. Pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila, objavio je HAK.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno:

na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno),

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane,

na riječkoj obilaznici (A7) između čvorova Učka i Rijeka zapad u smjeru Križišća,

na Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera,

na državnoj cesti DC1 od Pojatnog u smjeru Zagreba,

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Murvice i Solina, između Stobreča i Podstrane te između Čibače i Kupara.