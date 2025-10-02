Ograničenja na Jadranu zbog olujnog vjetra, kolone kod Zagreba, zastoji zbog radova

HAK javlja da su u četvrtak ujutro zbog vjetra samo za automobile otvoreni:

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Omiška obilaznica (DC553)

Paški most (DC106)

Zbog vjetra su ograničenja i na:

na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle (I. skupina vozila), dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina).

CRO Race

Danas, od 11:30 do 17:00 sati, održava 3. etapa biciklističke utrke CRO Race na cestama Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije od Gospića preko Otočca, Žute Lokve, Alana, Novog Vinodolskog, Bribira, Križišća, Krasice do Rijeke. Doći će do usporavanja i kratkotrajnih prekida prometa.

Gužve i zastoji:

Na A3 Bregana-Lipovac (zagrebačka obilaznica) vozi se usporeno uz zastoje između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Zastoji su povremeno u zonama radova na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno)

autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (od 210.+500 do 204.+100 km i 200.+200 do 193.+100 km) vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom;

autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad (16.+600 km i 20.+200 km) u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h)

Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera

Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra te u Solinu

državnoj cesti DC1 kod Tušilovića i Udbine

državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica

Zbog radova zatvoreni su:

ulazni i izlazni krak na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba na autocesti A2 Zagreb-Macelj;

izlazni krak čvora Sveta Nedelja na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru Lipovca;

ulazni krak čvora Vrbovsko na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u smjeru Rijeke;

izlazni krak čvora Orehovica na autocesti A7 iz smjera Križišća u smjeru Zagreba.