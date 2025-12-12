Obavijesti

BIO JE BEZ NADZORA

Pas napao dijete kod Bjelovara

Piše Veronika Miloševski,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Dijete je srećom prošlo bez ozljeda, a pas je poderao djetetove hlače. Vasniku (75) slijedi prekršajna prijava zbog držanja životinje bez nadzora

Pas je napao dijete kod Bjelovara u srijedu oko podneva, javila je bjelovarsko-bilogorska policija. Napad se dogodio oko 12.45 sati u Stančićima kada je pas je izašao iz dvorišta.

Pas je bio bez nadzora i napao dijete koje je išlo u školu. Dijete je srećom prošlo bez ozljeda, a pas je poderao djetetove hlače. Vasniku (75) slijedi prekršajna prijava zbog držanja životinje bez nadzora.

