Godišnjica je pogibije jednog od najvećih heroja Domovinskog rata, legende 4. gardijske brigade, Andrije Matijaša Pauka. Njegov život stao je prije 26 godina na samom završetku rata u Bosni i Hercegovini u operaciji Južni potez. Lista operacija u kojima je sudjelovao izrazito je velika. Bio je zapovjednik oklopno-mehanizirane bojne svoje 4. brigade, koja je po njemu poslije dobila i ime - Pauci.

Svojom karizmatičnosti vodio je svoju vojsku, a ostao je upamćen kao ratnik koji je Dinari izveo tenkove.

- Kako vrijeme prolazi sve je teže. Sve više nedostaje - rekla je Nada Matijaš, udovica Andrije Matijaša Pauka za HRT.

General Andrija Matijaš Pauk je istinski junak Domovinskog rata, kazao je Damir Krstičević, ratni zapovjednik 4. gardijske brigade.

- Bio je hrabar, odvažan, pošten, moralna vertikala i bio je uzor svim pripadnicima 4. gardijske brigade. On je od mladih ljudi stvarao neustrašive ratnike - dodao je Krstičević.

Njegova priča o neustrašivom ratniku priča se generacijama. Karizmatični "oklopnjak" Andrija Matijaš Pauk nije tog dana trebao poginuti. Kao dozapovjednik brigade trebao je biti 10 kilometara u pozadini, ali on je poginuo u borbi u prvim redovima. No takav je bio, uvijek na prvoj liniji, od prve do posljednje akcije. Smiren i koncentriran samo na vojno djelovanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Pauk: 'Kad krenemo, momci, gorjet će nebo i zemlja'

General bojnik Andrija Matijaš Pauk bio je profesionalan vojnik, stručnjak za tenkove i oklopnu borbu, te izvrstan sportaš u više disciplina.

Obrani Hrvatske priključio se odmah na početku Domovinskog rata, a sudjelovao je u svim akcijama 4. brigade , od borbe za Dubrovnik preko bitaka na šibenskom i zadarskom području.

Prema nama se odnosio kao prema svojoj djeci

- Bio je poštenjačina, volio je vojsku, a prema nama se odnosio kao prema svojoj djeci. Bio je ono što se kaže, prava vojničina. Vrlo strog, ali i osjećajan, iako te osjećaje nije pokazivao. Ali mi smo to znali, poznavali smo ga u dušu, kao i on nas - prisjetili su se svojedobno za 24sata njegovi suborci dodajući da je upravo po njemu 4. brigada dobila ime Pauci.

Andrija Matijaš Pauk rodio se 31. srpnja 1947. u u mjestu Pozorac kod Marine kod Trogira, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednju dočasničku "Školu za oklopno-mehanizirane postrojbe Jugoslavenske narodne armije" završio je u Banjoj Luci. U JNA je službovao po slovenskim vojarnama.

Na početku Domovinskog rata pridružio se brojnim dragovoljcima u obrani Hrvatske, u čijim je redovima njegovo vojno znanje bilo itekako dobrodošlo. "Vatreno krštenje" doživio je na Banovini, a potom dolazi u 4. gardijsku brigadu, u kojoj je ostao do kraja.

Ni ranjavanje ga nije zaustavljalo

Andrija Matijaš je u akciji Maslenica bio tri puta ranjen u istom danu. Sudjelovao je i u akcijama Zima 94, Skok 1 i Skok 2, a sa svojim je tenkistima ušao u Knin u akciji Oluja. Poginuo je na današnji dan 1995. u akciji Južni potez kod Mrkonjić Grada.

- Uvijek je prije akcije govorio: Kad krenemo, gorjet će nebo i zemlja - posvjedočili su njegovi suborci, koji su uz njega bili i kad je poginuo.