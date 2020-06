Podsjetimo, za vrijeme pro\u0161log karnevala u Imotskom organizatori su odlu\u010dili spaliti lutku koja predstavlja istospolni par s udomljenim djetetom. Uz to, dijete je imalo lice SDP-ovca Nenada Stazi\u0107a te mu je na \u010delu bila crvena petokraka.\u00a0

Kaznenu prijavu protiv organizatora karnevala, dru\u0161tva Bakove sve\u010danosti, podnio je\u00a0SDP-ovaca Arsen\u00a0Bauk, odnosno onaj, \u010dije ime Pauleti\u0107 \"nije htio spomenuti\". On nam je rekao kako privatne odnose Pauleti\u0107a i \u0110uke ne \u017eeli komentirati.

- Ja sam podigao kaznenu prijavu, a Op\u0107insko dr\u017eavno odvjetni\u0161tvo podiglo je optu\u017enicu za taj slu\u010daj. O svemu \u0107e odlu\u010diti sud. Ja ne \u017eelim ulaziti u privatne odnose Pauleti\u0107a i \u0110uke\u00a0- kazao je Bauk.

Pauletić: Platit ću kaznu Đuki zbog spaljivanja lutke gay para

U predizbornom pohodu po Imotskom, Rober Pauletić slikao se s Milivojem Đukom, koji stoji iza organizacije karnevalskog spaljivanja lutke gay para s djetetom koje je nosilo lice Nenada Stazića

<p><strong>Miroslav Škoro</strong> i njegov Domovinski pokret u petak se u kampanji družio s Imoćanima, a <strong>Robert Pauletić </strong>iskoristio je to za objavu na društvenim mrežama. Obećao je, platit će kaznu <strong>Milivoju Đuki</strong>, ako je dobije zbog spaljivanja lutke gay para za vrijeme karnevala.</p><p>- Imotski. Milivoj Đuka, čovjek protiv kojeg su podigli optužnicu zbog - karnevala. Kaznenu prijavu protiv njega podigao je jedan viđeniji esdepeovac s liste, da mu ne spominjem ime. U znak podrške svim Imoćanima koji su ogorčeni zbog, po mom mišljenju, ovoga sramotnog političkog progona, i posebno u znak podrške samom Milivoju Đuki, javno obećavam da ću ja u svoje osobno ime Đuki platiti novčanu kaznu ako je bude!</p><p>Podsjetimo, za vrijeme prošlog karnevala u Imotskom organizatori su odlučili spaliti lutku koja predstavlja istospolni par s udomljenim djetetom. Uz to, dijete je imalo lice SDP-ovca Nenada Stazića te mu je na čelu bila crvena petokraka. </p><p>Kaznenu prijavu protiv organizatora karnevala, društva Bakove svečanosti, podnio je SDP-ovaca Arsen Bauk, odnosno onaj, čije ime Pauletić "nije htio spomenuti". On nam je rekao kako privatne odnose Pauletića i Đuke ne želi komentirati.</p><p>- Ja sam podigao kaznenu prijavu, a Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu za taj slučaj. O svemu će odlučiti sud. Ja ne želim ulaziti u privatne odnose Pauletića i Đuke - kazao je Bauk.</p>