Pavasović Visković: Javnost se ne treba bojati zataškavanja u slučaju Beroša, Petrača i ostalih

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da u slučaju Vilija Beroša, Hrvoja Petrača i ostalih je nadležan USKOK, a ne EPPO. Ured europskog javnog tužitelja dostavio je USKOK-u spis sa svim dokazima koje ima, iako je u priopćenju napisao kako se ne slaže s odlukom.

Fran Olujić, odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik i Nataša Đurović, zamjenica ravnatelja USKOK-a za HTV su komentirali cijeli slučaj.

- Sukob nadležnosti je uobičajen u pravnom životu. To je nešto što se događa i postoje propisi koji rješavaju te sukobe. Ovo je jedan specifičan sukob zbog toga što se prelio u sferu političkog. Imamo dvije strane koje imaju svoje medijske navijače, a stvar ide gotovo do uvredljivog. Tu se iz fokusa gube činjenice. Imate dva potpuno legitimna tijela koja su provodila svaki za sebe određene izvide. Radi se o dvije grupe tužioca vrlo iskusnih i kvalitetnih. U EPPO-u rade izvanredni ljudi i u USKOK-u. Našli su se u situaciji koji svaki zakon ne može riješiti. Pravo je vrlo kompleksno i imate puno situacija koje nisu do kraja predviđene bilo kakvim zakonom. Ovo je situacija gdje nitko nije potpuno u pravu i nitko nije potpuno u krivu. EPPO i USKOK imaju svoje argumente. Postoje razlozi koji pretežu na stranu EPPO-a, međutim, bojim se da su razlozi koji idu prema USKOK-u nešto objektivniji i ozbiljniji.

S druge strane moramo napomenuti još nešto jako važno u ovoj cijeloj stvari, a to je da sviđao se nekome zakon ili ne. On je takav kakav je. Hrvatska uz 14 zemalja Europske unije ima propis po kojem ovakav sukob nadležnosti rješava glavni državni odvjetnik. I to je jednostavno tako. Ako čitate akt koji je Turudić donio, on je pravno dobro pisan. Dakle, vidi se da ga je pisao netko tko ima dugogodišnji sudački staž. To je akt u kojem postoje vrlo ozbiljni argumenti. Bilo bi potrebno barem pet ovakvih emisija da uopće načnemo složenost tog pravnog problema.

Za barem tri četvrtine uopće nije sporna nadležnost USKOK-a. Dakle, svaka sumnja na davanje mita gdje su bili u pitanju hrvatski novci, jasno da je to USKOK-ovo. Imate problem kod ove četvrte situacije koja je vezana za Split, međutim u toj situaciji postoji jedan značajan vremenski razmak između čina navodnog nuđenja mita, čime je to kazneno djelo okončano, dakle to kazneno djelo prestaje u onom trenutku kada nudiš mito, a netko to mito odbije, i samog raspisivanja natječaja. Vrlo je komplicirano jasno reći tko bi tu bio nadležan i tko je tu potpuno u pravu. Međutim, obje strane imaju argumente, na obje strane rade vrlo kvalitetni tužitelji i ono čega se javnost sasvim sigurno ne treba bojati je da tu može doći do bilo kakvog zataškavanja, bilo kakvih radnji koje nisu dobre. Javnost mora znati, kada se ta dva postupka spoje, USKOK preuzima inkriminaciju koju je imao EPPO. Što će USKOK dalje u istrazi utvrdi? Hoće li on ostati kod te inkriminacije ili neće? To će vrijeme pokazati. Međutim, neće biti skrivanja. Niti ja poznajem tamo bilo koga od ravnatelja pa dalje na koga se na bilo koji način može neprimjereno utjecati - kazao je Ljubo Pavasović Visković.