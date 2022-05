Pavasović Visković: Nemamo razloga ne vjerovati policiji da je morala primijeniti silu

Odvjetnik i bivši predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković kazao je za N1 da nema razloga sumnjati u tvrdnje policije da su bili prisiljeni upotrijebiti silu, ali ipak treba sve istražiti i pričekati da se istraži sve što treba.

Što se tiče sudbine uhićenih navijača, odvjetnik kaže kako “DORH prvo treba razmotriti dokaze”.

- Treba vidjeti pojedinačno što imaju, nakon toga će biti donesena odluka o istržanom zatvoru. Za pretpostaviti je da će većina ići u istražni zatvor. Rano je za prognoze - kaže.

Objasnio je je li policija prekoračila svoja ovlasti.

- Četiri mlada ranjena čovjeka na benzinskoj pumpi 2022. u Hrvatskoj su tragedija za ovo društvo. Ja ne znam što je bilo. Policija tvrdi da su imali razloga za primijeniti silu, nemamo razloga vjerovati da nije bilo tako. Eventualno bi moglo biti problematično to što su neki od njih ranjeni na autoputu. Rano je za predviđanja o tome jesu li prekoračene ovlasti - kazao je.

Govoreći o napadu navijača na policiju, Pavasović Visković kaže kako je to neprihvatljivo.

- Ako razgovaramo o napadu na policiju, to je neprihvatljivo. Ne možemo postavljati nikakve ograde. Mi moramo razgovarati o uzrocima. To je događaj koji je mogao biti vrlo lako spriječen. Policija je pogriješila, netko tko radi sigurnosne procjene je totalno promašio. Ujutro je već bilo jasno da Torcida kreće na uktamicu na koju neće ući. Dinamo je postavio pravila igre na koja Torcida pristati neće. To je netko morao procijeniti. … Prvom čovjeku koji je sjedio do mene sam rekao da je ovo katastrofa i da neće dobro završiti. Ne možeš 1600 19-godišnjaka dovesti, držati ih pred stadionom, ne dati im da uđu na stadion… - govori odvjetnik dodajući kako bi policija trebala početi donositi procjene koje imaju veze s racionalnim.

- U Splitu je to bilo drugačije riješeno u moje vrijeme. Visoki časnik PU splitsko-dalmatinske je na stadionu bio bog i batina. Ako je on rekao ‘prazni, puštaj, izbacuj vani’, mi smo bili dužni slušati. O tome nema razgovora. Ako si već imao 1600 ljudi pred Maksimirom, onda si trebao imati dovoljo mudrosti da narediš Dinamu da ih pusti unutra s bubnjevima, transparentima i megafonima. To je sve skupa folklor koji je toj skupini normalan. Raditi veliku moralnu paniku od svega toga skupa je smiješno. Policija je morala shvatiti što Dinamo radi. Krešimir Antolić je opet izazivao problem tamo gdje problema nema. Meni je u Splitu potpuno svejedno što će Boysi donijeti na jugozapad i što će vikati. Jedino je važno da dođu na utkamicu i da se vrate u Zagreb - govori.

Otkrio je i traži li opravdanje za navijače.

- Ne govorim o opravdanju. Vi godinama stvarate kritičnu masu, godinama ih stvarate i onda ih dovedete u ovakvu situaciju i očekujete da ih mala šibica neće zapaliti, to jednostavno nije životno, nije realno… Tu nema dobrih i loših, to je naprosto tako. Trebalo je imati puno više mudrosti. Moram opet reći – nema opravdanja za napad na policiju - kazao je, dodajući da je u ovom slučaju nevažno to što se radilo o pripadnicima navijačke skupine Torcida da bi se u istoj situaciji isto dogodilo i da su u pitanju bili Bad Blue Boysi.

On smatra da su teorije o sukobima sjevera i juga gluposti te da navijačke skupine imaju svoje rituale zbog kojih nema problema.

- Kod nas se ne razbijaju auti, nema teško ozlijeđenih… Prestanimo raditi dramu tamo gdje je nema. Visoko zapaljiva situacija u subotu nije pametno tretirana. Ne možeš imati 1600 frustriranih i ljutih 19-godišnjaka koji se vraćaju u Split i ne mogu ući na pumpu. Nije realno očekivati da se neće dogoditi ovo - kaže.

Kaže i kako uprava policije sad plaća cehove “nekih bivših vremena” kada je PUZ asistirao Mamiću u obračunima s Boysima.

- To je bila svinjarija koju su svi dobro znali. Znaju i u sad u policiji tko su ti ljudi. To su notorne činjenice i to ljudi znaju.”, kaže. Sada su ljudi koji upravljaju ovim resorom čisti, kaže odvjetnik i dodaje da sada rade “čisto i u dobroj namjeri”, kao i da ne vidi neki problem u sustavu. “Opaska da se radi o Mamićevoj policiji u ovom trenutku nije realna. Ali da je bila vrlo realna do prije par godina, je”, kaže. On smatra i da uprava Dinama ne živi u Zagrebu negu u Međugorju. “Tko je rekao da njega nema - kaže govoreći o Zdravku Mamiću.

- Mi imamo relativno dobre zakone. Problem ne možemo riješiti samo represijom. Moramo tražiti uzroke. Mi ćemo se sad baviti činjenicom jesu li Boysi na proslavi prvenstva upalili 200 baklji ili nisu. Pa neka su ih upalili. Da bi postavili klincima jasna pravila igre, moramo ići od loža - kaže.

- Dinamo nije problem Hajduka i tim neka se bavi Grad Zagreb. Mi koji smo vezani za Hajduk, očekujemo da instituacije ove zemlje rade svoj posao. Pristajemo na to da institucije naše zemlje odrade posao prema našim navijačima koji su napravili problem, ako su napravili problem, i u mjeri u kojoj su ga napravili. Nitko nema primjedbu na to. Ako si napao policajca, odgovarat ćeš za to. Radi se o klincima, 19-godišnjacima, ali daj sjedi za stol i očisti razloge koji su do toga doveli - govori.

Što se tiče HNS-a kaže kako je i on u “Plenkovićevo vrijeme” doveden u polupristojno stanje.

- Napravljeni su određeni koraci, ali nisu svi, možda trećina njih. Riješilo se pitanje reprezentacije u Splitu. Nešto se pomaknulo i u sudačkoj organizaciji, ovo je prva sezona u 20 godina da nemamo primjedbe. Ali, opet imamo činjenicu da Hajduk ne participira u HNS-u - kazao je.

