Pavelić i Tito odlučit će izbore, ali moderne ustaše i ljevičari su malo light, ko Cola bez kofeina

NOVI EXPRESS Mi ćemo dobiti oko 30 mandata, Možemo! će dobiti oko 13, Most 14 - to je 57., kaže nam jedan bivši SDP-ov ministar. Prema njegovu mišljenju, HDZ će imati od 45 do 48 mandata. Piše. Boris Rašeta

Kopiranje linka Nikola Grmoja u jednom je podcastu ovih dana rekao kako je spreman progutati žabu. "Talijanski obrok" bio bi poveći - Grmoja bi progutao koaliciju s najvišim svjetskim političarom, Peđom Grbinom. Što je Grbina učinilo simpatičnim mostovskom Dantonu? Ponajprije to što je hodao ispod HOS-ove zastave s prvim bijelim poljem.