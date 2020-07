Pavelić je 10. travnja došao kući i žena mu je rekla: Proglasili su NDH. Problijedio je kao krpa...

Ako su Kvaternikove tvrdnje točne, njegovo je proglašenje NDH unijelo element posvemašnje nepredvidivosti. On tvrdi da je Njemačka kanila sačuvati Jugoslaviju, a Hrvatskoj dati neku vrstu autonomije

O svemu tome – u memoarima koje je, dijelom u prisilnoj emigraciji u Slovačkoj a dijelom u zatvoru Udbe ispisao Slavko Kvaternik – svjedoči senzacionalna knjiga „Moj obračun s Poglavnikom" U njoj Kvaternik iznosi zapanjujuću tezu prema kojoj je NDH proglasio – posve na svoju ruku, bez znanja Pavelića i Mussolinija ali i niz drugih ocjena koje će izazvati nove javne rasprave o ustaškom režimu i državi, njenoj politici, uzrocima i posljedicama njena nastanka i nestanka.

KAKO SU PROGLASILI NDH: PAVELIĆ NIJE ZNAO NIŠTA O TOME

Slavko Kvaternik tvrdi da je formalnim aktom proglašenja države – kojeg je osmislio sam, bez konzultacija sa vrhom ustaškog pokreta - želio preduhitriti bilo kakvu eventualnost sa strane Mussolinija i Hitlera koji, prema njegovoj procjeni, nisu bili skloni toj samostalnosti, svaki iz svojih razloga i svaki na svoj način.

Tim je postupkom, kaže, strahovito iznenadio i samog Antu Pavelića.

– Sada razumijem zašto je Pavelić bio problijedio kao krpa kada mu je žena rekla navečer 10. travnja 1941. g. , kada se vratio kući, da je danas proglašena samostalna hrvatska država, a poslije toga dodala: 'Dido, vaš tata je mogao pričekati proglašenje dok stignu Talijani i Poglavnik u Zagreb. ' Žalibože da sam za tu činjenicu saznao tekar godine 1944. , jer ne bi bilo ni Rimskog pakta ni ostalih nevolja, koje su stigle hrvatski narod i prouzrokovale rušenje i razaranje hrvatske države…“ piše Kvaternik.</p><p>Kako bi tekle političke akcije Ante Pavelića i njegovih sljedbenika u Italiji, koji su vijest o proglašenju države čuli na radiju, ne možemo znati. Također, ne možemo znati što bi učinio Mussolini, a što Hitler.</p><p>No jasno je da je Kvaternik ovom odlukom promijenio tijek povijesti.</p><p>On tvrdi da u svom priopćenju o proglašenju države – a bila su dva, jedan u Banskim dvorima, drugi na radiju – nije spomenuo ustaški pokret, no to nije istina, u što je lako uvjeriti se preslušavanjem audiozapisa koji je danas dostupan na YouTubeu.</p><p>Je li Kvaternika iznevjerilo sjećanje ili je to bio element njegove obrane, distanciranja od pokreta koji je ne samo u komunističkim već i u njegovim očima postao nepopravljivo ozloglašen, nije jasno. No, to je manje važno: dokazi koje podastire u prilog tvrdnji da je proglašenje NDH bilo njegov akt, donesen „navrat, nanos i na svoju ruku“, čine se snažnima.</p><p>Slavko Kvaternik nije samo formalni već i stvarni otac Nezavisne Države Hrvatske. Njegov cilj „…kriti prave namjere pred Italijom i dr. Pavelićem do zadnjeg časa i staviti ih pred svršen čin, da Mussolini putem Nijemaca ne zapriječi proglašenje NDH, što sam očekivao kao posve sigurno“ uspješno je postignut.</p><p>Ako su Kvaternikove tvrdnje točne, njegovo je proglašenje NDH unijelo element posvemašnje nepredvidivosti u događaje koji su uslijedili na ovom prostoru.</p><p>On tvrdi da je Njemačka kanila sačuvati Jugoslaviju, a Hrvatskoj u tom kontekstu dati neku vrstu autonomije. Italija je, kaže, imala namjere kao s Albanijom (okupacija cijele zemlje kad dođe trenutak) pa su svi zbog njegova čina morali pribjeći ad hoc politikama. Kvaternik tvrdi da je tu svoju nakanu držao u najstrožoj tajnosti.</p><p>- Poznavajući ljude i njihovu psihu u sudbonosnim i napetim vremenima, znao sam i bio sam uvjeren: ako povjerim ma i jednom čovjeku išta od moje namjere, za 24 sata saznat će za to Rim, koji će putem Nijemaca pokrenuti zemlju i nebo da spriječi proglašenje, što je imalo sve izglede za uspjeh s obzirom na prijateljstvo s Führerom is obzirom na političko prvenstvo. Proglašenje NDH moralo je biti akt 'stavljanja pred svršeni čin' tuzemstva i inozemstva. Zbog te tajanstvenosti bilo je naknadno žestokih predbacivanja prijatelja, naročito dr. Mile Budaka, jer su mislili da sam isključio sve druge iz osobnog častohleplja. No takvo mi je mišljenje bilo toliko nisko i mrsko da nije vrijedno nikakvog poricanja i obrane s moje strane. Treći je temelj bio, kako je nekoliko puta navedeno, diferencija i rivalitet Saveznika za prvenstvo na prostoru istočno od Jadrana - piše Kvaternik.

Ante Pavelić bio je njegovim proglašenjem Nezavisne države jako, a čini se i neugodno iznenađen, što Kvaternikovim tvrdnjama daje na težini.

"Suvislosti i razmatranja radi", kaže on, „navađam još sljedeće činjenice: prigodom moga posjeta u Rimu rekao mi je Mussolini sua sponte, da je proglašenje NDH potpuno iznenadilo njega, uz dodatak: ali još više dr. Pavelića i njegove…"