<p>Ministar regionalnog razvoja i fondova EU <strong>Marko Pavić </strong>uručio je vukovarsko-srijemskim načelnicima i gradonačelnicima te ravnateljima ustanova ugovore vrijedne 40 milijuna kuna naglasivši kako je ta županija iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem povukla tri milijarde kuna.</p><p>Po njegovim riječima iz toga projekta do sada je ugovoreno 13 milijardi kuna.</p><p>- Čestitam svima, a posebice Vama župane jer ste sada došli do tri milijarde kuna ugovorenih sredstava što europskih, što nacionalnih, što prekogranične suradnje. To dovoljno govori koliko ste uspješni i koliko je projekt Slavonija, Baranja i Srijem naš zajednički uspjeh - kazao je u petak ministar Pavić u Vinkovcima.</p><p>Naveo je i kako je Vlada Andreja Plenkovića u svome mandatu investirala milijardu kuna u grad Vukovar.</p><p>- Nijedna Vlada nije toliko investirala u grad Vukovar i niti jedna se s toliko pijeteta nije odnosila prema Vukovaru i ovo je Vlada koja je i 18. studenoga proglasila državnim blagdanom - poručio je Pavić.</p><p>Po njegovim riječima, europski fondovi mijenjaju Hrvatsku, Slavoniju, Baranju i Srijem. Kazao je i kako Hrvatsku u budućoj financijskoj perspektivi očekuje više od 21 milijardu eura što je, kako je kazao, više nego dvostruko sredstava nego je bilo do sada, a to znači i dvostruko više projekata na terenu.</p><p>Na ugovorima je zahvalio vukovarsko-srijemski župan Božo Galić koji je pohvalio fiskalnu decentralizaciju Vlade rekavši kako je ona bitno doprinijela realizaciji brojnih projekata u Vukovarsko-srijemskoj županiji.</p>