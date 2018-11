Pavić poslodavcima predstavio prijedlog mirovinske reforme

Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić rekao je u četvrtak na radnom ručku s poslodavcima da se predloženom mirovinskom reformom želi postići održivost javnih financija i pravedniji mirovinski sustav te ojačati drugi mirovinski stup, a predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Gordana Deranja rekla je kako im je popravljeni prijedlog reforme prihvatljiviji budući su prihvaćene neke primjedbe poslodavca.

Ministar je naglasio kako je prioritet povećanje mirovina i dulji ostanak radnika na tržištu rada jer samo 20 posto radnika odradi puni radni staž. Prosječni staž je 30 godina dok je to primjerice u Njemačkoj u prosjeku više od 37 godina, napomenuo je.

Nadalje, želimo ispraviti međugeneracijske nepravde, rekao je Pavić upozorivši kako bi rođeni 1962. i kasnije bez reforme imali mirovine niže između 600 do 700 kuna od sadašnjih umirovljenika. Najavio je povećanje mirovina u idućoj godini napominjući kako će oni s najnižim mirovinama moći dobiti 3,13 posto dodatka. Hrvatski mirovinski sustav suočen je s mnogim izazovima - mirovine su male, a izdaci za mirovne veliki i reforma je nužna jer je, rekao je, do sada stalno odgađana. Upozorio je da bi u protivnom za izjednačavanje mirovina starih i novih umirovljenika do 2040. trebalo izdvojiti 40 milijardi kuna te da bi najlakše bilo zadužiti i opteretiti buduće naraštaje, ali da to Vlada ne može dopustiti.

Predsjednica HUP-a Gordana Deranja rekla je kako su u HUP-u zadovoljniji poboljšanim prijedlogom mirovinske reforme u odnosu na prvotni jer su usvojene neke njihove primjedbe. Među ostalim, navela je da će svi umirovljenici moći raditi 4 sata, pa i oni koji su se prijevremeno umirovili. Zadovoljni su i što će se priznati dodatak od 20 posto na mirovne iz 2. stupa, radnici koji su rano ušli u svijet rada moći će u mirovinu nakon odrađene 41 godine staža, odnosno sa 60 do 65 godina života i neće morati raditi do 67. godine. Pozdravila je mogućnost da će fondovi moći investirati u startupove, mala i srednja poduzeća, što do sada nije bio slučaj. Ovo nije bila rasprava o visini mirovne i što nas očekuje u budućnosti, no želimo da i u budućnosti budu održive, rekla je Deranja.

Potrebno je daljnje porezno rasterećenje gospodarstva, novi zakon o radu i rasterećenje plaća, jer bez njihova povećanja bit će nemoguće zadržati radnike u Hrvatskoj, upozorila je Deranja napominjući kako plaće već sada povećavaju na račun investicija koje su nužne kako bi se mogli pratiti svjetski trendovi.

Također je rekla kako obrazovanje treba pratiti potrebe tržišta rada te upozorila kako mladi ljudi već nakon školovanja odlaze raditi u druge zemlje. Fluktuacije radne snage će uvijek biti, no problem je masovni odlazak iz zemlje, to je alarm i znak za uzbunu da se nešto mora sustavno riješiti i napraviti. To je dugotrajan proces, ali ako ga ne započnemo nećemo imati svijetlu budućnost, upozorila je Deranja.

Osnivač tvrtke PIP Ivan Bračić u ime poduzetnika ministru Paviću predložio je da se se mirovine po posebnim propisima, odnosno tzv. povlaštene mirovine isplaćuju iz Državnog proračuna rekavši kako to nije samo prijedlog poslodavca, nego i Europske komisije, no da konkretan odgovor "da i kada ili ne" nisu dobili.